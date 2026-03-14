Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha evidenziato i progressi della scuderia in occasione del Gran Premio di Cina. In un momento cruciale della stagione, Vasseur ha sottolineato come la squadra stia lavorando con determinazione per migliorare le proprie prestazioni, dichiarando: "La Ferrari sta migliorando passo dopo passo". Le sue parole riflettono la fiducia nel percorso intrapreso dal team, che punta a ridurre il gap con i principali rivali.

Il dirigente francese ha spiegato che il lavoro svolto in fabbrica e in pista sta portando risultati concreti, anche se la strada verso la vetta resta impegnativa.

Vasseur ha ribadito la necessità di mantenere alta la concentrazione e di continuare a lavorare su ogni dettaglio per ottenere il massimo da ogni gara. "Dobbiamo continuare su questa strada, senza perdere di vista i nostri obiettivi", ha aggiunto, sottolineando l'importanza della costanza nei risultati.

Il contesto della stagione

La Ferrari si trova in una fase di crescita, con l'obiettivo di tornare competitiva ai massimi livelli della Formula 1. Il team ha introdotto aggiornamenti tecnici e ha lavorato sull'affidabilità della monoposto, elementi che stanno contribuendo a una progressione costante. Vasseur ha evidenziato come il lavoro di squadra sia fondamentale per affrontare le sfide del campionato e per costruire una base solida in vista delle prossime gare.

I progressi della Ferrari

La Ferrari sta beneficiando di una maggiore coesione interna e di una strategia più chiara rispetto alle stagioni precedenti. Il miglioramento delle prestazioni in qualifica e in gara è il risultato di un approccio metodico e di una collaborazione efficace tra ingegneri, piloti e tecnici. La scuderia italiana punta ora a consolidare questi progressi per avvicinarsi ulteriormente ai vertici della classifica mondiale.