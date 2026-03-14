Lewis Hamilton può dirsi soddisfatto della sua prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Cina 2026, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno, disputate sul circuito di Shanghai. Il pilota britannico della Ferrari ha centrato un piazzamento nella top‑3, preceduto solo dalle Mercedes, accusando un distacco inferiore ai quattro decimi dalla pole position conquistata da Kimi Antonelli.

Una qualifica complicata ma incoraggiante

“È stata una qualifica davvero dura per via del vento, c’erano folate molto forti oggi a Shanghai e mettere insieme un giro pulito è stato complicato.

Sono molto contento di essere qui in top3 con questi ragazzi. Russell è stato veloce in entrambi i weekend ma oggi non è riuscito a mettere il giro insieme. Quando lo fa ha un buon margine e forse avrebbe avuto qualche decimo in più di vantaggio”, ha spiegato Hamilton al termine della sessione.

Il britannico ha sottolineato i progressi compiuti tra la Sprint e le qualifiche: “Noi siamo migliorati con la macchina e anche con l’erogazione della potenza, ma la strada è ancora lunga. Abbiamo fatto un ottimo lavoro durante l’interruzione del parco chiuso, riuscendo ad avvicinarci sensibilmente alle Mercedes. Vedremo domani se saremo in grado di fare un altro passo avanti in termini di passo gara.

Sarà una sfida intensa, sono sicuro che ci divertiremo come nella Sprint, ma l’obiettivo resta uno solo: ridurre il divario da quei due davanti e lottare fino alla fine”.

Un pensiero per Antonelli

Hamilton ha poi speso parole di stima per il giovane Kimi Antonelli, autore della pole position: “Kimi è davvero un ragazzo fantastico. È ancora un teenager, ma sono felice per lui. È nell’ambiente migliore possibile in Mercedes, è una squadra vincente e sono contento per loro. Sono tornati davanti facendo quello che sono abituati a fare meglio, e lui migliorerà di gara in gara”.

La pole position di Antonelli

La pole position per il Gran Premio di Cina è stata conquistata da Andrea Kimi Antonelli su Mercedes, che ha preceduto George Russell e Lewis Hamilton.

Quest’ultimo partirà dunque in seconda fila insieme a Charles Leclerc. La prestazione del giovane pilota Mercedes conferma il suo talento e apre nuove prospettive per la gara di domani, che si preannuncia combattuta.