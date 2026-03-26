Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 2026 si preannuncia come un appuntamento cruciale della stagione. Dopo l'emozionante tappa di Shanghai, l'attenzione si sposta sul leggendario circuito di Suzuka, dove venerdì 27 marzo prenderanno il via le prime sessioni di prove libere. I team di punta, tra cui Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull, sono pronti a darsi battaglia su un tracciato che promette spettacolo e sfide tecniche.

La giornata inaugurale del terzo appuntamento del Mondiale vedrà due sessioni di prove libere. La prima si terrà dalle 03:30 alle 04:30 (ora italiana), seguita dalla seconda dalle 07:00 alle 08:00.

Gli appassionati potranno seguire l'azione in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Per lo streaming, le opzioni sono SkyGo e NOW. Si precisa che non è prevista copertura in chiaro su TV8 per la giornata di venerdì.

Il Circuito di Suzuka: Un Test per Piloti e Monoposto

Il circuito di Suzuka è universalmente riconosciuto come uno dei più impegnativi e affascinanti del calendario di Formula 1. Il suo iconico layout a forma di "8" non solo esalta l'efficienza aerodinamica delle vetture, ma mette anche a dura prova le abilità dei piloti con le sue curve mozzafiato, i cambi di pendenza e le sezioni ad alta velocità. Tradizionalmente, la vittoria a Suzuka è un chiaro indicatore di una monoposto di alto livello e di un pilota con concrete ambizioni di titolo mondiale.

Questo rende il weekend giapponese un momento chiave per le dinamiche del campionato. Le squadre si concentreranno sull'affinamento degli assetti e delle strategie, prestando particolare attenzione alle mutevoli condizioni della pista e alle variabili meteorologiche, spesso decisive in Giappone.

Programma Completo del Gran Premio del Giappone 2026

Oltre alle sessioni del venerdì, il programma del GP del Giappone 2026 include la terza sessione di prove libere sabato 28 marzo alle 03:30. A seguire, le qualifiche si terranno lo stesso sabato alle 07:00, determinando la griglia di partenza. L'evento culminerà con la gara, prevista per domenica 29 marzo alle 07:00. Tutti gli appuntamenti del weekend saranno disponibili in diretta streaming in esclusiva su NOW, tramite l'abbonamento al Pass Sport.

La piattaforma garantisce una copertura completa, accessibile sia da dispositivi mobili che da Smart TV, permettendo di non perdere nessun momento dell'azione. Il tracciato di Suzuka, con i suoi 5,807 km e 18 curve, rimane un punto fermo e amato nel panorama della Formula 1, promettendo emozioni uniche ad ogni edizione.