Da mercoledì 25 a domenica 29 marzo torna la Settimana Coppi & Bartali, tradizionale appuntamento proposto dal Gs Emilia di Adriano Amici. La corsa vivrà un'edizione di grande rinnovamento, lasciando l'Emilia - Romagna per spostarsi al nord. Le tappe sono cinque, tutte in linea, disegnate in modo un po' strano con lunghi trasferimenti tra una e l'altra. Si parte dal Piemonte, con la Barbaresco - Barolo, per finire in Friuli con la Cormons - Gemona.

Cinque tappe, dal Piemonte al Friuli

L'idea di questa nuova versione della Settimana Coppi & Bartali è quella di valorizzare i territori di alcuni dei più rinomati vini italiani.

Questo ha portato ad un disegno anomalo, con cinque tappe disseminate un po' qua e là in un territorio troppo vasto.

Ecco le tappe della Coppi & Bartali 2026 con gli orari dei passaggi tv.

Le tappe della Settimana Coppi e Bartali 1-4 pic.twitter.com/k9ShCXKA5Q — Alessandro Cheti (@girociclismo) March 23, 2026

Mercoledì 25 marzo, 1° tappa: Barbaresco - Barolo 161 km. La difficoltà principale è La Morra, salita di 6 chilometri al 4-5%. Lo scollinamento è a 10 dall'arrivo, l'ultimo chilometro è nuovamente in salita. In tv su Rai Sport alle 18

Giovedì 26 marzo, 2° tappa: Lodi - Massalengo 158 km. Giornata riservata ai velocisti, con solo 3 Gpm di 3° categoria nelle fasi centrali della corsa. In tv su Rai Sport alle 18.

Venerdì 27 marzo, 3° tappa: Erbusco - Iseo 175 km. La prima parte è in un circuito pianeggiante da ripetere tre volte. Poi si scala il Passo Tre Termini, salita di 8 chilometri al 5-6%. La cima è a 23 dall'arrivo. In tv su Rai Sport alle 17.30.

Sabato 28 marzo, 4° tappa: Ponte di Piave - Valdobbiadene 159 km. Finale sulle colline del Prosecco, spettacolare ma non molto selettiva, con una doppia ascesa al traguardo verso Valdobbiadene. In tv su Rai Sport alle 16.25.

Settimana Coppi e Bartali, tappa 5 pic.twitter.com/0DfWQxV0gH — Alessandro Cheti (@girociclismo) March 23, 2026

Domenica 29 marzo, 5° tappa: Cormons - Gemona del Friuli 165 km. E' la tappa decisiva per la classifica generale. Nel finale si scala il Monte Stella, 4.6 chilometri di salita con una pendenza dell'8-9%.

Lo scollinamento è a 18 dall'arrivo. In tv su Rai Sport all'1.30 di lunedì 30 marzo.

La starting list della Coppi & Bartali non è ancora definita, ma tra i favoriti si preannunciano già Maximilian Schachmann, Mauro Schmid, Alan Hatherly, Dylan Teuns e Andrew August. Vedremo anche molti giovani talenti del ciclismo italiano, a partire da Lorenzo Mark Finn e Mattia Agostinacchio.