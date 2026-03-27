Il Giro di Catalogna entra nel vivo con la sua quinta tappa, una frazione montuosa che si preannuncia decisiva per le sorti della classifica generale. La corsa, dopo il rinvio della giornata precedente a causa delle avverse condizioni meteo, vede i principali protagonisti pronti a un confronto diretto sui Pirenei. La tappa, lunga 155,3 chilometri, collegherà La Seu d’Urgell a La Molina/Coll de Pal, offrendo il primo vero arrivo in salita di questa edizione e mettendo di fronte i grandi favoriti per la vittoria finale.

L'attesa per questa giornata è palpabile, poiché rappresenta il momento in cui i big dovranno uscire allo scoperto e misurarsi senza riserve.

La posta in gioco è alta, e le indicazioni che emergeranno da questa tappa saranno significative per la conformazione della classifica in vista del gran finale.

Il percorso: cinque salite e un arrivo in quota

Il tracciato della quinta tappa è estremamente impegnativo, caratterizzato da cinque salite e un dislivello complessivo di circa 4.500 metri. Le difficoltà inizieranno dopo i primi trenta chilometri con il Port Colldornat, un'ascesa di 15,3 chilometri con una pendenza media del 4,9 per cento, la cui cima si trova già oltre i mille metri di altitudine. Una breve discesa condurrà i corridori verso il Coll de Josa, un'altra salita di 4,7 chilometri con una pendenza media del 5 per cento.

Successivamente, il gruppo affronterà il Coll de Fumanya, che presenta 6,7 chilometri al 7 per cento.

Dopo una discesa tecnica e secca, i ciclisti si dirigeranno verso la Collada Sobirana, un'ascesa di 7,1 chilometri con una pendenza media del 6,5 per cento. La frazione culminerà con l'ascesa finale al Coll de Pal, una salita lunghissima di 18,9 chilometri con una pendenza media del 7 per cento, che porterà i corridori a un'altitudine di oltre 2.000 metri. Questo arrivo in quota promette di essere lo scenario ideale per la battaglia tra i pretendenti alla maglia.

I favoriti e la sfida per la vittoria

La salita finale del Coll de Pal rappresenta il banco di prova fondamentale per i big della corsa. Tutti gli occhi saranno puntati su Jonas Vingegaard, chiamato a confermare la sua superiorità già dimostrata in altre competizioni, come la recente Parigi-Nizza.

Al suo fianco, Remco Evenepoel, che dopo una caduta nel finale della tappa di mercoledì, dovrà dimostrare di poter tenere il passo del rivale e lottare per la vittoria.

Il duello tra questi due grandi nomi potrebbe essere arricchito dall'inserimento di altri candidati di spicco. Tra i possibili outsider da seguire con attenzione figurano il portoghese Joao Almeida, il britannico Tom Pidcock, il tedesco Florian Lipowitz e il britannico Oscar Onley. Questi atleti potrebbero recitare un ruolo importante nella lotta per il successo di giornata o per la classifica generale, rendendo la sfida ancora più avvincente. Sarà la strada a emettere il suo insindacabile verdetto e a fornire le risposte agli interrogativi della vigilia.

Dove seguire la tappa: orari e dirette

Gli appassionati di ciclismo potranno seguire la quinta tappa del Giro di Catalogna attraverso diverse piattaforme. Sebbene non sia prevista una diretta televisiva tradizionale, la corsa sarà visibile in diretta streaming a partire dalle ore 14:20. Le piattaforme che trasmetteranno l'evento includono Discovery Plus, HBO Max, DAZN ed Eurosport 2 HD. Per chi preferisce un aggiornamento costante, sarà disponibile la diretta live testuale offerta da OA Sport.

La partenza della tappa è fissata per le ore 11:40, con l'arrivo stimato intorno alle ore 16:00. Questi orari permetteranno agli spettatori di non perdere nessun momento cruciale di una giornata che si preannuncia decisiva per le sorti della prestigiosa corsa a tappe.