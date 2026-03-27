La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 entra nel vivo con la sua terza tappa, una frazione cruciale che si snoda per 175,5 chilometri tra Erbusco e Iseo. Questa è la tappa più lunga dell'edizione e promette di accendere la sfida, in particolare sull'impegnativo Passo Tre Termini. L'attenzione è tutta rivolta a Filippo D’Aiuto, il corridore della General Store‑Essegibi‑F.lli Curia, che si presenta al via con la prestigiosa maglia di leader della classifica generale, conquistata grazie alla sua vittoria nella seconda giornata di gara.

Il percorso odierno è disegnato attorno a un circuito di 42,3 chilometri, da affrontare per ben tre volte, offrendo numerose opportunità per attacchi da lontano e per chi cerca di fare la differenza.

Il momento clou della tappa sarà senza dubbio il Passo Tre Termini: un'ascesa di prima categoria lunga 7,2 chilometri, con una pendenza media del 6%. Questa salita rappresenta il punto strategico dove la corsa potrebbe subire una svolta decisiva, selezionando i migliori e ridisegnando le gerarchie.

Il percorso e le sue sfide decisive

Dopo aver superato il Passo Tre Termini, i ciclisti affronteranno un tratto finale di 23 chilometri che li condurrà al traguardo. Questi chilometri si dividono in dieci di discesa e tredici di pianura, un mix che potrebbe favorire sia i tentativi di fuga di chi ha ancora energie, sia un eventuale ricompattamento del gruppo per una volata finale. La tappa assume un'importanza aggiuntiva per le squadre italiane, poiché la competizione è inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni, rendendo ogni piazzamento fondamentale non solo per la classifica generale individuale, ma anche per il prestigio nazionale.

La partenza da Erbusco e l'arrivo a Iseo incorniciano una giornata che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Tutti gli occhi saranno puntati su Filippo D’Aiuto, chiamato a difendere con determinazione il simbolo del primato dagli assalti dei suoi rivali. Questa frazione ha il potenziale per stravolgere la classifica generale, rendendola un crocevia fondamentale per le ambizioni di vittoria finale.

Contesto generale della Settimana Coppi e Bartali 2026

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 celebra la sua quarantunesima edizione, svolgendosi dal 25 al 29 marzo su un tracciato complessivo di 819,7 chilometri. La corsa, riconosciuta come prova del calendario UCI Europe Tour categoria 2.1, ha già regalato emozioni nelle prime due tappe, con le vittorie di Axel Laurance e, come accennato, di Filippo D’Aiuto, attuale leader.

Tra le numerose squadre di alto livello partecipanti, spiccano nomi come Red Bull‑Bora‑Hansgrohe, Soudal Quick‑Step, Team Jayco AlUla e la General Store‑Essegibi‑F.lli Curia di D'Aiuto.

Questa terza tappa rappresenta un momento cruciale per le strategie e le ambizioni dei protagonisti. La salita del Passo Tre Termini è pronta a fare da giudice, selezionando i corridori più in forma e offrendo nuove opportunità a chi cercherà di attaccare con coraggio. La giornata si preannuncia decisiva per la lotta alla maglia di leader e per definire il prosieguo di questa avvincente corsa a tappe.