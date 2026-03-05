Il primo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1 prenderà il via venerdì 6 marzo sul circuito dell’Albert Park di Melbourne. La giornata inaugurale sarà interamente dedicata alle due sessioni di prove libere, previste in notturna secondo l’orario italiano.

Le Prove Libere 1 si svolgeranno dalle 02:30 alle 03:30, mentre le Prove Libere 2 sono in programma dalle 06:00 alle 07:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, e saranno disponibili in streaming su SkyGo e NOW. Non è prevista alcuna copertura in chiaro su TV8 per la giornata di venerdì.

OA Sport garantirà inoltre una diretta testuale live delle due sessioni.

Contesto e attese per la stagione

Il weekend inaugurale del Mondiale 2026 si apre in un contesto di grande incertezza, con nuove monoposto e power unit di ultima generazione. I test pre‑stagionali non hanno fornito indicazioni definitive, poiché molti team hanno concentrato l’attenzione sulla raccolta dati. La Mercedes è considerata il punto di riferimento, grazie alla potenza del nuovo motore e al pacchetto complessivo. La Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, spera di essere antagonista con la nuova SF‑26.

Come seguire il day-1 del GP d’Australia

Per seguire le sessioni di venerdì 6 marzo, gli appassionati dovranno sintonizzarsi sui canali Sky o accedere alle piattaforme SkyGo e NOW.

Non sarà possibile seguire le prove libere in chiaro su TV8, che non offre copertura per questa giornata. In alternativa, OA Sport offrirà aggiornamenti in tempo reale con la diretta testuale.

Le Prove Libere 1 si svolgeranno dalle 02:30 alle 03:30 e le Prove Libere 2 dalle 06:00 alle 07:00, con diretta su Sky Sport F1 e NOW. Si sottolinea l’assenza di copertura in chiaro per le prove libere, mentre qualifiche e gara saranno trasmesse in differita su TV8.