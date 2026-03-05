Pietro Sighel ha scelto di fare chiarezza sul significato delle sue recenti dichiarazioni, a seguito di una polemica mediatica. Il pattinatore ha espresso gratitudine verso coloro che hanno saputo interpretare le sue parole al di là dei titoli sensazionalistici, cogliendo il vero senso del suo pensiero.

Il contesto e il chiarimento di Sighel

Il campione trentino, reduce da una stagione sportiva di successo con l'oro nella staffetta mista e il bronzo in quella maschile ai Giochi Olimpici di Milano‑Cortina, si era trovato al centro di un acceso dibattito.

Alcune sue affermazioni, riportate da Repubblica, avevano generato reazioni forti. Nello specifico, le frasi "Con lei siamo una squadra solo per i due minuti e mezzo in pista" e "Chi la conosce?", riferite ad Arianna Fontana, avevano innescato una risposta piccata da parte della campionessa, che aveva dichiarato di non meritare neppure una risposta.

Il post di ringraziamento sui social

A distanza di alcune settimane, Sighel ha voluto manifestare pubblicamente la sua gratitudine tramite un post su Instagram. "Grazie, anche e soprattutto, per essere andati oltre l’apparenza, comprendendo la verità dietro a titoli urlati. Grazie, infine, per aver sempre creduto in me. Non lo dimenticherò mai", ha scritto il pattinatore.

Nel suo messaggio, Sighel ha condiviso l'immagine di una chat con una volontaria delle Olimpiadi. La volontaria ha testimoniato: "Caro Pietro, ero la volontaria che era a fianco a te durante l’intervista. Tu, il tuo allenatore, io e il giornalista. Non sai quanto mi abbia dato fastidio e mi sia incazzata nel leggere quelle parole, perché so esattamente cosa e come le hai dette. E non era come è stato scritto. Vai avanti per la tua strada! Noi tifiamo per te!!!".

Il significato del gesto e il supporto ricevuto

Attraverso questo gesto, Sighel ha voluto ringraziare chi ha dimostrato comprensione e fiducia, cogliendo il senso autentico delle sue parole e superando la distorsione creata dai titoli giornalistici.

Il suo ringraziamento è rivolto a chi ha saputo interpretare correttamente le sue intenzioni, in un momento in cui la sua stagione sportiva era ancora in corso, con i Mondiali in programma a Montreal.

Il clima sportivo e mediatico

La polemica era emersa all'indomani delle Olimpiadi di Milano‑Cortina. Oltre ai successi nelle staffette, Sighel aveva subito penalizzazioni individuali a causa di decisioni arbitrali controverse. Tali decisioni avevano portato all'intervento della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, con il presidente Andrea Gios che aveva denunciato "decisioni incoerenti e contraddittorie" e presentato un esposto alla Federazione Internazionale, ribadendo il sostegno a Sighel.

In questo contesto, le dichiarazioni di Sighel sull'ambiente di squadra avevano ulteriormente acceso le tensioni. Il suo successivo chiarimento e ringraziamento rappresentano un gesto significativo di pacificazione e di riconoscimento verso coloro che hanno saputo interpretare correttamente le sue intenzioni.