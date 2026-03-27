Un venerdì impegnativo per Lando Norris a Suzuka, sede del GP del Giappone. Il pilota McLaren ha chiuso tra i primi quattro nelle libere (3° in FP1, 4° in FP2). Nonostante i piazzamenti, Norris ha lamentato la mancata esecuzione dei giri programmati, aspetto cruciale su una pista così tecnica. Le condizioni della FP2, in particolare, hanno permesso al massimo un giro alla volta, limitando la raccolta dati.

"Non abbiamo fatto i giri necessari, ma abbiamo imparato qualcosa", ha dichiarato Norris. La mattinata è servitaal lavoro aerodinamico; i long run non sono stati rappresentativi.

Su un tracciato come Suzuka, l'accumulo di chilometri è fondamentale per fiducia e assetto. Il britannico ha ammesso che il team è ancora indietro.

Strategie e Prospettive Future

Nonostante le difficoltà, Norris ha confermato la raccolta di dati utili: "Siamo riusciti a mettere insieme alcune cose e imparare qualcosa, anche se non quanto avremmo voluto". Il team analizzerà i dati per ottimizzare l'assetto in vista delle sessioni decisive. "Useremo la notte per resettare tutto, analizzare i dati e cercare di sistemare alcune cose per ottenere giri significativi domani", ha concluso, proiettandosi alle sfide.

La Sfida con Mercedes e le Condizioni del Tracciato

La giornata è stata complessa per le condizioni ambientali.

Oscar Piastri, compagno di squadra di Norris, ha evidenziato difficoltà dovute ai venti forti e alla superficie parzialmente riasfaltata di Suzuka, che hanno reso arduo il bilanciamento. Entrambi i piloti McLaren vedono Mercedes come principale rivale, con George Russell competitivo.

Norris ha ribadito l'impatto del vento sulle prestazioni, specie nei settori veloci. La lotta con Mercedes si preannuncia serrata. Il venerdì è stato complesso per tutti, con sessioni interrotte e meteo variabile. Ciononostante, McLaren è fiduciosa di migliorare e affrontare Mercedes e Red Bull nelle fasi cruciali del GP.