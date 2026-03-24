La Sir Sicoma Monini Perugia ha conquistato una vittoria fondamentale nella quarta giornata della Pool C della Champions League maschile di volley, superando il Guaguas Las Palmas con un netto 3-1. Questo successo, ottenuto tra le mura amiche del Pala Barton, non solo ha esaltato i tifosi, ma ha anche permesso ai Block Devils di consolidare il loro primato solitario nel girone, rafforzando la loro posizione di leadership in Europa.

L'andamento della partita: tra equilibrio e decisa reazione

Il confronto si è aperto con un primo set estremamente combattuto, un vero e proprio testa a testa che ha visto le due formazioni alternarsi al comando.

La Perugia, mostrando grande pazienza e sfruttando la propria esperienza, è riuscita a spuntarla ai vantaggi, chiudendo sul 26-24. Il punto decisivo è stato firmato da Plotnytskyi, che ha saputo capitalizzare al meglio l'occasione. Nel secondo parziale, i padroni di casa hanno ulteriormente alzato il livello del proprio gioco, in particolare dal servizio, mettendo sotto pressione gli avversari. Con una prestazione corale e un Giannelli ispirato a orchestrare l'attacco, i Block Devils hanno dominato, chiudendo il set con un eloquente 25-19, dimostrando la loro superiorità in questa fase della gara.

Il Guaguas Las Palmas, tuttavia, non si è arreso e ha saputo reagire con orgoglio nel terzo set.

Trascinati dalle eccellenti prestazioni offensive di Juantorena e Bruno, che si sono rivelati implacabili in attacco, gli spagnoli hanno imposto il proprio ritmo, aggiudicandosi il parziale per 25-21 e riaprendo così le sorti dell'incontro, rendendo la partita nuovamente incerta. Nonostante il momentaneo calo, la Perugia ha saputo ritrovare la propria determinazione e il proprio assetto tattico nel quarto set. Con ordine e disciplina ritrovati, i Block Devils hanno capitalizzato gli errori avversari e gestito con intelligenza i momenti cruciali, chiudendo il set sul 25-20 e sigillando una vittoria preziosa che conferma la loro forza.

Protagonisti in campo e la solida marcia europea

Tra i singoli, la prestazione di Oleh Plotnytskyi è stata encomiabile, tanto da meritargli il titolo di MVP della partita.

L'attaccante ha messo a segno ben 16 punti, rivelandosi un elemento decisivo nei momenti più caldi e cruciali dell'incontro. Sul fronte del Guaguas, la coppia formata da Juantorena e Bruno ha brillato, entrambi autori di 17 punti. La loro qualità offensiva ha rappresentato una costante minaccia per la difesa perugina, evidenziando la caratura tecnica della formazione spagnola.

Con questo importante successo, la Sir Sicoma Monini Perugia ha centrato la sua quarta vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League. Un percorso impeccabile che consolida ulteriormente la leadership nel gruppo C e testimonia la solida prestazione europea dei Block Devils. Il risultato finale di 3-1 (con parziali di 26-24, 25-19, 21-25, 25-20) riflette la capacità della squadra di reagire con efficacia anche nei frangenti più complessi, confermando la loro ambizione e il loro valore nel panorama del volley continentale.