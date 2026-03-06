Jannik Sinner parteciperà anche al torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells, in programma in California. L’azzurro formerà una coppia con l’americano Reilly Opelka, con cui ha già condiviso la vittoria del titolo di doppio ad Atlanta nel 2021, dimostrando una notevole intesa.

Il debutto e il tabellone del doppio

Il sorteggio ha riservato un esordio impegnativo per Sinner e Opelka. Al primo turno, infatti, affronteranno la coppia numero uno del seeding, composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos. Questi ultimi sono considerati tra i più affermati specialisti del circuito e arrivano in California con risultati di rilievo, tra cui la semifinale agli Australian Open e la finale a Dallas, oltre alla partecipazione alle ultime ATP Finals.

Possibile percorso e sfide future

In caso di successo nel primo incontro, Sinner e Opelka potrebbero incrociare agli ottavi la coppia vincente tra Alexander Bublik/Fabian Marozsan e Sadio Doumbia/Fabien Reboul. Il tabellone presenta ulteriori sfide interessanti: spicca la presenza di Novak Djokovic in coppia con Stefanos Tsitsipas, che esordiranno contro i detentori del titolo Marcelo Arevalo e Mate Pavic, teste di serie numero tre. Degna di nota anche la partecipazione di Daniil Medvedev, che giocherà in coppia con il giovane Learner Tien, sfidando al primo turno i cugini Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot.

Il ritorno di Sinner nel doppio

La partecipazione di Sinner al doppio di Indian Wells segna il suo ritorno in questa specialità dopo circa otto mesi.

L’ultima sua apparizione risale a giugno, quando disputò il torneo di Halle in coppia con Lorenzo Sonego. Anche in quell’occasione, l’azzurro scelse un partner con cui aveva già un rapporto di gioco consolidato, confermando una strategia basata sulla sintonia e sulla familiarità in campo.