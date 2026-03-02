Jannik Sinner è giunto a Indian Wells con la ferma intenzione di recuperare intensità e precisione nel suo gioco. L'obiettivo è ripartire con rinnovato slancio dopo due sconfitte che hanno acceso il dibattito sulle sue attuali condizioni. A supervisionare la preparazione in California è Darren Cahill, mentre Simone Vagnozzi è assente e rientrerà nel team in occasione del torneo di Miami.

Allenamenti mirati sui fondamentali

Il lavoro svolto in California si concentra in modo particolare su servizio e dritto, elementi considerati cruciali per il rendimento complessivo dell'azzurro.

Il servizio viene curato nei minimi dettagli, con un'attenzione specifica rivolta alle percentuali di realizzazione, alle variazioni tattiche e alla ricerca dell'angolo esterno da destra. Il dritto, percepito come il vero indicatore della condizione fisica e tecnica, è oggetto di un lavoro approfondito volto a ritrovare profondità e continuità, aspetti fondamentali per rendere il gioco di Sinner ingiocabile per gli avversari.

Team ridotto ma strategico

A guidare la preparazione di Sinner è Darren Cahill, figura di spicco per la gestione dei momenti più delicati e complessi del percorso agonistico. L'assenza temporanea di Simone Vagnozzi, che tornerà a far parte del team a Miami, si inserisce in una strategia di alternanza pianificata per preservare al meglio le energie dello staff lungo l'arco di una stagione agonistica particolarmente impegnativa.

Cahill, con la sua vasta esperienza, rappresenta una garanzia nei frangenti più critici del match.

Contesto e motivazioni

Le due sconfitte più recenti – quella in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic e quella nei quarti dell’ATP 500 di Doha contro Jakub Menšík – hanno alimentato la narrazione di un piccolo down, una fase di flessione, come lo ha definito lo stesso Sinner. Il torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione sul cemento americano, assume un significato tecnico e simbolico di rilievo per l'atleta altoatesino, che in passato ha raggiunto la semifinale in questo prestigioso evento, fermandosi contro Carlos Alcaraz sia nel 2023 che nel 2024.

Preparazione post-sconfitte

Sinner ha lasciato il Qatar la notte stessa della sconfitta subita contro Menšík per dirigersi direttamente in California, dove lo attendeva Cahill. Il coach australiano è considerato una figura fondamentale nei momenti difficili e sarà l'unico membro del suo staff presente a Indian Wells. Vagnozzi, invece, riprenderà il suo posto al fianco dell'atleta in occasione del torneo di Miami, a testimonianza di una gestione oculata delle risorse per affrontare al meglio gli impegni stagionali.