Lahti, in Finlandia, si prepara a riconquistare il suo ruolo di protagonista nello sci di fondo femminile. La rinomata località, affettuosamente soprannominata “la cattedrale” della disciplina, è stata scelta per ospitare la quart’ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-26. Questo importante evento si inserisce in un percorso di avvicinamento verso il Campionato mondiale che la città finlandese accoglierà nel 2029.

Un palcoscenico storico per lo sci nordico

Lahti vanta una tradizione consolidata nell’organizzazione di competizioni di alto livello, avendo già ospitato ben sette edizioni dei Campionati mondiali di sci nordico nel corso della sua storia (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017).

L’ottavo appuntamento iridato nel 2029 segnerà un ulteriore capitolo di questa prestigiosa eredità. La stazione sciistica, strategicamente situata a circa cento chilometri a nord di Helsinki, è stata teatro di settantatré gare individuali femminili di sci di fondo, confermando la sua centralità nel panorama agonistico internazionale.

Il programma delle gare nel 2026

Il calendario della Coppa del Mondo 2025-26 prevede, per il weekend del 7 e 8 marzo 2026, due competizioni dedicate esclusivamente alle atlete. In programma vi sono una sprint in tecnica skating e una 10 km a partenza intervallata in tecnica alternata. Questi appuntamenti rappresentano un momento cruciale nel circuito di Coppa del Mondo, offrendo un assaggio dell’eccellenza sportiva che caratterizza Lahti e fungendo da importante preludio all’evento iridato del 2029.

Lahti: tradizione e futuro dello sci di fondo

L’appellativo di “cattedrale” dello sci di fondo attribuito a Lahti non è casuale. Già nelle stagioni passate, la località si è affermata come un punto di riferimento fisso nel calendario internazionale, forte di una lunga storia e della costante ospitalità riservata a eventi di primaria importanza. Il considerevole numero di gare individuali femminili disputate, pari a settantatré, sottolinea ulteriormente il ruolo di primo piano che Lahti ricopre e continuerà a ricoprire nel mondo dello sci di fondo agonistico.