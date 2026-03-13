Jacopo Luchini, atleta di punta dello snowboard paralimpico italiano, è noto per la sua determinazione e i risultati ottenuti a livello nazionale e internazionale. Nato a Montemurlo nel 1990, Luchini si è distinto nelle discipline banked slalom e snowboard cross, affermandosi come un punto di riferimento per il movimento paralimpico azzurro.

Privo della mano sinistra per aplasia, Luchini ha intrapreso un percorso sportivo iniziato con il nuoto e il calcio, per poi dedicarsi completamente allo snowboard. Dopo il suo esordio in Nazionale, ha accumulato numerose medaglie ai Mondiali e alle Coppe del Mondo.

È diventato il primo italiano con disabilità a ottenere il titolo di maestro di snowboard nella Regione Veneto e il brevetto di allenatore nazionale di primo livello.

Un percorso di eccellenza nello sport paralimpico

Nel corso della sua carriera, Luchini ha partecipato a diverse edizioni dei Giochi Paralimpici Invernali, tra cui PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Il suo palmarès vanta otto medaglie ai Mondiali (due ori, tre argenti e tre bronzi) e numerosi podi in Coppa del Mondo, con un totale di ventiquattro vittorie, venti secondi posti e dodici terzi posti.

Il suo impegno e la sua dedizione gli hanno valso anche importanti riconoscimenti istituzionali, tra cui il Collare d'oro al merito sportivo ricevuto nel dicembre 2023.

Luchini continua a essere un esempio per molti giovani atleti e un simbolo di eccellenza nello sport paralimpico italiano.

Riconoscimenti e contributo al movimento paralimpico

Oltre ai successi sportivi, Jacopo Luchini si è distinto per il suo contributo alla crescita dello snowboard paralimpico in Italia. La sua storia personale e sportiva rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il movimento, che continua a ottenere risultati di rilievo sulla scena internazionale.