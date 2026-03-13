Emanuel Perathoner ha scritto una pagina memorabile alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, imponendosi con autorità nella gara di banked slalom, categoria SB‑LL2, disciplina dello snowboard. L’atleta italiano, tra i favoriti della vigilia, ha confermato le aspettative sulle nevi dolomitiche, regalando all’Italia una nuova medaglia d’oro e consolidando il suo ruolo di protagonista assoluto della manifestazione.

Perathoner ha costruito il suo trionfo fin dalla prima run, fermando il cronometro su 55.10 e infliggendo oltre un secondo di distacco agli avversari.

Nella seconda manche, l’azzurro si è ulteriormente migliorato, scendendo a un eccellente 54.28, risultato che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio e di ascoltare nuovamente l’Inno di Mameli, già risuonato in giornata grazie al successo di Jacopo Luchini. Alle sue spalle si sono classificati lo svizzero Fabrice von Grünigen, staccato di 2.01 secondi, e l’australiano Ben Tudhope, bronzo con un distacco di 3.05.

Un dominio che si rinnova

Il successo nel banked slalom rappresenta la seconda medaglia d’oro per Perathoner in questa edizione dei Giochi, dopo il trionfo nello snowboardcross, sempre nella categoria SB‑LL2, ottenuto sei giorni prima. Il quarantenne italiano si conferma così uno dei volti simbolo delle Paralimpiadi di Milano Cortina, dopo aver già rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Sochi 2014 e PyeongChang 2018.

La sua prestazione, caratterizzata da sicurezza e determinazione, ha lasciato il segno in una disciplina che vedeva al via venti concorrenti provenienti da quattordici nazioni.

Il contesto della gara e i risultati delle altre categorie

La gara di banked slalom maschile si è svolta al Cortina Para Snowboard Park il 13 marzo 2026, articolata in tre categorie: SB‑UL, SB‑LL1 e SB‑LL2. Nella SB‑UL, il successo è andato a Jacopo Luchini, mentre nella SB‑LL1 ha prevalso Noah Elliott. La vittoria di Perathoner nella SB‑LL2 conferma la competitività della squadra italiana nello snowboard paralimpico, con risultati di rilievo anche nelle altre categorie. La manifestazione ha visto la partecipazione complessiva di atleti da numerose nazioni, sottolineando il valore internazionale dell’evento e la crescita del movimento paralimpico.