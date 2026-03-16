Jannik Sinner ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua straordinaria carriera, imponendosi nel Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano, attuale numero due del mondo, ha sconfitto Daniil Medvedev in finale, confermando il suo eccellente stato di forma e la sua crescita costante nel circuito internazionale.

Il percorso di Sinner nel torneo californiano è stato impeccabile: nessun set perso, grande solidità nei momenti chiave e una finale giocata con autorità. Nel primo set, Sinner ha saputo reagire nei momenti di difficoltà, portando il parziale al tie-break e sfruttando il suo rovescio per prendere il comando.

Nel secondo set, ha chiuso con determinazione, dimostrando ancora una volta la sua capacità di gestire la pressione nei momenti decisivi.

Un traguardo storico per il tennis italiano

Con questa vittoria, Sinner raggiunge quota 25 titoli in carriera e festeggia la sua centesima vittoria nei tornei Masters 1000, diventando così l’italiano più vincente in questa categoria. Il successo a Indian Wells rappresenta anche il completamento di un percorso unico: Sinner è ora campione in tutti i sei Masters 1000 disputati su superficie dura, un risultato che lo accomuna a leggende come Roger Federer e Novak Djokovic.

Il cammino di Sinner non si ferma qui. Dopo aver chiuso la stagione 2025 dei Masters 1000 con il trionfo a Parigi La Défense senza perdere un set, ha iniziato il 2026 con lo stesso slancio, consolidando la sua posizione tra i grandi del tennis mondiale.

La vittoria contro Medvedev, ottenuta con il punteggio di 7-6(6), 7-6(4), conferma la sua capacità di mantenere alta la concentrazione e di imporsi nei momenti cruciali.

Verso Miami con entusiasmo e fiducia

Ora l’attenzione di Sinner si sposta su Miami, torneo in cui ha già vissuto momenti significativi: finale nel 2021 e nel 2023, vittoria nel 2024. L’obiettivo è riprendere il filo interrotto e confermare il suo ruolo di protagonista anche in Florida, prima del ritorno in Europa per la stagione sulla terra battuta.

Il successo a Indian Wells non modifica la classifica ATP, dove Carlos Alcaraz resta numero uno, ma rafforza la consapevolezza di Sinner e del suo team. Il tennista italiano arriva a Miami con undici vittorie consecutive nei Masters 1000 e uno stato di forma che lo pone tra i favoriti per il titolo. La stagione è ancora lunga, ma Sinner ha già dimostrato di essere pronto per nuove sfide e nuovi traguardi.