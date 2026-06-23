La partenza e la prima discesa: Si scatta alle ore 14:00 da Vicoforte, proprio a fianco del celebre Santuario. I primi 4,5 km tendono a salire (con pendenze medie del 4,5%), ma la vera anomalia arriva subito dopo: i successivi 7 km sono in discesa. Una discesa non priva di rischi, dove bisognerà pennellare due curve molto impegnative al chilometro 4,7 e al chilometro 5,4.