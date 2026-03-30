Josef Giorgio Marvucic, classe 2006, è una promessa del canottaggio italiano. Atleta della Canottieri San Giorgio e nel giro Fiamme Oro/Nazionale, ha già lasciato il segno internazionale. Nel 2025, in coppia con Marco Prati, ha dominato la categoria Under 23, conquistando i titoli di Campione del Mondo e Campione d’Europa, proiettandosi nel panorama Senior.

In una recente intervista, Marvucic ha offerto uno sguardo dietro le quinte del canottaggio d’élite, spiegando la nascita degli abbinamenti in barca e le caratteristiche fisiche e mentali richieste.

"La chimica dell’armo è fondamentale: la scelta degli equipaggi si basa su criteri tecnici e sulla capacità di lavorare insieme", ha sottolineato. Ha poi raccontato la sua esperienza nella preparazione e strategia di gara, soffermandosi sulla gestione dello sforzo nei momenti decisivi delle finali mondiali.

Il salto di categoria e la mentalità vincente

Il passaggio dalle giovanili al mondo Senior è una sfida importante. Marvucic ha descritto questa transizione come un salto di qualità: "Confrontarsi con i giganti del canottaggio mondiale richiede umiltà e ambizione. Bisogna restare concentrati e lavorare per migliorarsi". Il giovane friulano ha evidenziato come la forza mentale sia determinante per affrontare le pressioni e gestire la fatica nelle gare più impegnative.

Obiettivi futuri e successi recenti

Lo sguardo di Josef Marvucic è già rivolto ai prossimi appuntamenti internazionali: la preparazione per i Mondiali U23 e il sogno degli Europei in casa. La sua filosofia è chiara: "Umiltà e ambizione sono le chiavi per continuare a vincere". A conferma del suo valore, il doppio maschile Marvucic-Prati ha brillato agli Europei U23, superando le semifinali con autorevolezza. L’Italia, grazie anche a Marco Selva nel singolo, si appresta a giocarsi importanti medaglie nelle finali, consolidando la sua forza nel canottaggio giovanile.