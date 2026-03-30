Le WTA Finals, il prestigioso torneo di fine stagione del tennis femminile, cambieranno sede dal 2027. Dopo tre edizioni consecutive a Riad, la capitale dell'Arabia Saudita, l'evento si sposterà altrove. La decisione segue un ampio dibattito, dovuto sia a questioni extra-sportive sia a una partecipazione di pubblico non sempre elevata nelle edizioni recenti.

L'edizione 2026 delle WTA Finals si disputerà regolarmente a Riad, segnando la conclusione dell'accordo triennale. Se l'amministratrice delegata della WTA, Portia Archer, aveva espresso in passato l'intenzione di prolungare la permanenza a Riad, i piani dell'organizzazione indicano ora un nuovo scenario dal 2027.

Charlotte in pole position per le WTA Finals

Tra le città candidate a ospitare le WTA Finals dal 2027, Charlotte, nel North Carolina, è la favorita. La città statunitense potrebbe mettere a disposizione lo Spectrum Center, un'arena da circa 20.000 posti, casa degli Charlotte Hornets in NBA e rinnovata nel 2016. Il sostegno economico è garantito da Ben Navarro, imprenditore già noto nel mondo del tennis per i suoi investimenti a Charleston e Cincinnati. Tuttavia, altre candidature ufficiali potrebbero emergere nei prossimi mesi.

L'ultima tappa a Riad: l'edizione 2026

L'edizione 2026 delle WTA Finals si svolgerà dal 7 al 14 novembre a Riad, la terza e ultima tappa del ciclo saudita. Il torneo, giunto alla 55ª edizione per il singolare e alla 50ª per il doppio, vedrà protagoniste le otto migliori giocatrici e coppie della stagione, selezionate in base ai risultati nei principali tornei del circuito.

La formula prevede una fase a gironi, con le prime due di ogni gruppo che accederanno alle semifinali e alla finale.

Le modalità di qualificazione rimangono invariate: per il singolare, il ranking si basa sui punti di diciotto tornei (inclusi i quattro Slam e i maggiori eventi WTA 1000); per il doppio, sui dodici migliori risultati stagionali. In caso di parità nei gironi, i criteri di spareggio sono: vittorie, incontri disputati, scontri diretti, percentuale di set e di game vinti.