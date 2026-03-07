La Coppa del Mondo maschile di sci alpino ha fatto tappa a Kranjska Gora per una gara di gigante che ha evidenziato le difficoltà della squadra italiana. Sulla impegnativa pista Podkoren 3, soltanto tre atleti azzurri sono riusciti a conquistare l'accesso alla seconda manche, ottenendo piazzamenti distanti dalle posizioni di vertice.

La competizione e la lotta per il podio

La competizione ha visto numerosi protagonisti internazionali contendersi le posizioni di rilievo, con distacchi minimi tra i primi classificati. Tra i primi venti si sono distinti atleti come Patrick Feurstein, Atle Lie McGrath, Zan Kranjec, Leo Anguenot e Luca Aerni, tutti rimasti entro il secondo di ritardo dal leader della gara.

Questi risultati testimoniano l'elevato livello della competizione e la sottile linea che separa i migliori dalle posizioni immediatamente successive.

Italia in difficoltà: solo tre qualificati

Il contingente italiano ha affrontato una giornata decisamente complessa. Il migliore tra gli azzurri è risultato Filippo Della Vite, che ha chiuso al 20° posto. Dietro di lui, Alex Vinatzer si è classificato 26°, mentre Giovanni Borsotti ha concluso al 29° posto. Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger non sono invece riusciti a entrare nella top trentina, mancando così la qualificazione per la seconda manche. La situazione ha generato un commento amaro, che ha sottolineato come in questa fase della stagione sia necessario accontentarsi dei risultati ottenuti, pur non essendo quelli sperati.

Contesto e aspettative azzurre

La gara di Kranjska Gora rappresentava una delle ultime occasioni stagionali per accumulare punti preziosi nel gigante, in un momento cruciale della stagione che precede le finali. Marco Odermatt, leader indiscusso della disciplina, era tra i principali favoriti, affiancato da altri specialisti del gigante. Per l'Italia, l'obiettivo era ritrovare la necessaria fiducia dopo una stagione finora altalenante. Alex Vinatzer, in particolare, era chiamato a una prova di riscatto dopo un periodo non facile. Al suo fianco, una pattuglia numerosa composta da Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Tobias Kastlunger, Stefano Pizzato e Simon Talacci era pronta a lottare per conquistare piazzamenti importanti.

La tradizione di Kranjska Gora

Kranjska Gora è da decenni una sede prestigiosa per le gare di Coppa del Mondo sulla pista Podkoren, riconosciuta come una delle più tecniche e apprezzate del circuito. La tappa slovena, parte integrante del rinomato Trofeo Vitranc, attira ogni anno un vasto pubblico e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale di sci alpino.