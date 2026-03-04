La Coppa del Mondo maschile di combinata nordica si prepara a vivere un momento cruciale nel fine settimana del 6 e 7 marzo a Lahti, in Finlandia, sede di una delle tappe più prestigiose del circuito.

Una tradizione che affonda le radici nel passato

I Lahti Ski Games, noti anche come Salpausselän kisat, rappresentano una storica manifestazione multidisciplinare dedicata agli sport nordici. Nati nel 1923, hanno una storia quasi ininterrotta, interrotta solo in tre occasioni: nel 1930 per mancanza di neve, nel 1940 a causa della guerra con l’Unione Sovietica e nel 1942 per problemi economici.

L’evento ha goduto di copertura radiofonica fin dal 1932 e ha visto il suo debutto televisivo nel 1959. In passato, migliaia di spettatori venivano trasportati direttamente al campo di gara tramite treni speciali delle ferrovie finlandesi.

La tappa di Lahti nella stagione 2025‑26

La località finlandese ospiterà la penultima tappa maschile della Coppa del Mondo 2025‑26, utilizzando il trampolino HS130 (Large Hill). Lahti fece la sua prima apparizione nel circuito nel febbraio 1926 in occasione dei Mondiali, mentre il suo ingresso stabile nel calendario avvenne nel marzo 1984. L’ultima edizione precedente a questa stagione si è svolta nel marzo 2025. Complessivamente, Lahti ha ospitato 59 gare di Coppa del Mondo maschile.

Tra gli eventi di rilievo organizzati spiccano i Mondiali del 1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001 e 2017. È inoltre confermato che Lahti sarà sede dei Mondiali del 2029.

Il palmarès recente e i protagonisti

Negli ultimi dieci anni, i vincitori della tappa maschile di Lahti includono nomi come Eric Frenzel (2016, 2017), Fabian Rießle (2016, 2017), Johannes Rydzek (2017, 2018), Akito Watabe (2020, 2021), Jarl Magnus Riiber (2022, 2023) e Johannes Lamparter (2024, 2025). Tra gli atleti ancora in attività che hanno raggiunto il podio a Lahti, figurano Johannes Rydzek (nove volte), Akito Watabe (tre volte), Johannes Lamparter (quattro volte), Vinzenz Geiger (tre volte), Kristjan Ilves (tre volte), Jens Lurås Oftebro (due volte), Julian Schmid (due volte), e una volta ciascuno Eero Hirvonen, Stefan Rettenegger, Ilkka Herola, Mario Seidl, Ryota Yamamoto e Laurent Muhlethaler.

A livello nazionale, la Germania guida la classifica dei podi con sessanta (venti vittorie), seguita da Norvegia (quarantatré), Finlandia (ventitré) e Austria (venti). Tra gli italiani, i migliori piazzamenti sono stati il quarto posto di Andrea Longo (due volte), il quinto di Alessandro Pittin e Samuel Costa, e il sesto di Lukas Runggaldier e nuovamente Samuel Costa.

Il contesto della stagione 2025‑26

La Coppa del Mondo 2025‑26 rappresenta la quarantasettesima edizione della competizione, la sesta a includere gare femminili. La stagione maschile è iniziata il 28 novembre 2025 a Kuusamo, in Finlandia, e si concluderà il 15 marzo 2026 a Oslo, in Norvegia. Il calendario prevedeva diciannove gare individuali e una sprint a squadre, distribuite in dieci tappe. La tappa di Lahti del 6 marzo 2026 sostituisce una gara individuale Gundersen NH/10 km originariamente in programma.