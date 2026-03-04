La NTT IndyCar Series tornerà a competere sul tracciato dell'Arizona, il Phoenix Raceway di Avondale, nel weekend del 7 marzo 2026. L'evento segna una significativa condivisione di palcoscenico con la NASCAR Cup Series, un annuncio che segue l'avvincente apertura stagionale a St. Petersburg. Questo ritorno sull'ovale di Phoenix avviene dopo una pausa iniziata nel 2019.

Un ritorno carico di storia e novità

La IndyCar riprende la sua attività a Phoenix, città che ha ospitato regolarmente le sue competizioni fino al 2006, con un breve ritorno tra il 2016 e il 2018.

Le ultime tre edizioni su questo circuito furono dominate da piloti del calibro di Scott Dixon, Simon Pagenaud e Josef Newgarden. Il tracciato, lungo un miglio, mantiene le sue quattro curve caratteristiche, ma presenta significative modifiche: la linea del traguardo è stata traslata in corrispondenza dell'ex curva 2, nota come “Dogleg”, e sono state introdotte nuove aree per gli spettatori con l'aggiunta di tribune.

Weekend doppio con la NASCAR

Per la prima volta dal 2023, anno in cui IndyCar e NASCAR si incontrarono a Indianapolis, le due principali serie motoristiche statunitensi condivideranno nuovamente lo stesso weekend di gara. La competizione IndyCar è programmata per sabato 7 marzo, precedendo di poche ore la prova della NASCAR Cup Series.

Phoenix assume così il ruolo precedentemente ricoperto dall'Iowa Speedway, escluso dal calendario 2026.

Il contesto del calendario 2026

Il rientro di Phoenix nel calendario IndyCar si inserisce in una stagione che prevede diciassette gare complessive. Il programma del 2026 è caratterizzato da un equilibrio tra diverse tipologie di tracciati: sei ovali, sei circuiti permanenti e cinque stradali. La stagione prenderà il via il 1° marzo a St. Petersburg, con la tappa di Phoenix fissata per il 7 marzo. Il calendario include anche nuove sedi come Arlington e Markham, mentre la conclusione della stagione è prevista a Laguna Seca.

Doppio appuntamento con le serie NASCAR

L'evento di Phoenix vedrà un doppio appuntamento con le serie NASCAR.

Oltre alla IndyCar, sabato 7 marzo, sul medesimo tracciato si svolgerà una gara della NASCAR O’Reilly Auto Parts Series. La NASCAR Cup Series sarà invece protagonista domenica. Questa iniziativa congiunta è pensata per attrarre un pubblico più ampio, interessato a entrambe le discipline motoristiche, e per creare un weekend di grande richiamo per gli appassionati.