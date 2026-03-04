Matteo Berrettini si prepara con determinazione all'esordio nel Masters 1000 di Indian Wells, dove affronterà il francese Adrian Mannarino. Il tennista romano ha dichiarato di trovarsi in una fase di rilancio: "Mi sto rimettendo in gioco, sto trovando nuove energie e motivazioni. È un processo iniziato l'estate scorsa che ha già portato a risultati significativi, come la vittoria in Coppa Davis. L'obiettivo è disputare molte partite, giocare bene, divertirmi e ottenere ulteriori soddisfazioni".

Un nuovo stimolo con Enqvist nel team

Berrettini ha annunciato l'ingresso nel suo team dell'ex tennista svedese Thomas Enqvist, con cui aveva già collaborato in occasione della Laver Cup.

"Thomas è una persona eccezionale", ha commentato il tennista, "avevo lavorato con lui in Laver Cup e ci eravamo trovati molto bene. Stiamo lavorando sull'energia, sul portare un'energia positiva in campo".

Il contesto del movimento tennistico italiano

Il campione ha poi evidenziato il momento di splendore del tennis italiano: "Pensare di avere tanti giocatori nella top‑20, di cui due nella top‑5, è davvero incredibile. Come movimento, stiamo attraversando un periodo eccezionale e ho modo di confrontarmi con gli altri. Sono stato in contatto con Lorenzo (Sonego), che purtroppo sta affrontando alcuni problemi al polso e non sta giocando".

L'apporto di Enqvist nel percorso di Berrettini

