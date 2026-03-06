Paulo Dybala è tornato sotto i ferri questa mattina a Villa Stuart per un esame in artroscopia al ginocchio sinistro. Il fastidio accusato da oltre un mese continua a impedirgli di tornare in campo. Il controllo, programmato per questa mattina, è stato disposto per fare chiarezza su un problema che finora non ha trovato risposte definitive.

Il contesto e le ragioni dell’intervento

L’ultima partita disputata da Dybala risale al 25 gennaio contro il Milan. Nonostante ecografie e risonanze abbiano evidenziato solo un’infiammazione, il dolore è tornato durante un allenamento, costringendolo a fermarsi nuovamente.

Per questo motivo, club e giocatore hanno concordato di procedere con un esame in artroscopia esplorativa, al fine di individuare con precisione la causa del disturbo.

Le attese e le prospettive

Il club e il giocatore attendono ora l’esito dell’intervento per valutare i tempi di recupero. L’artroscopia dovrebbe consentire di osservare direttamente l’interno del ginocchio e identificare eventuali lesioni non rilevate dagli esami precedenti.

Diagnosi e tempi di recupero

La terapia conservativa non ha sortito gli effetti sperati e il fastidio ha costretto Dybala a interrompere l’allenamento. L’artroscopia esplorativa, definita “mininvasiva”, è stata scelta per diagnosticare con maggiore precisione la natura del problema e stabilire i tempi di recupero. Solo nelle prossime ore si potrà capire l’evoluzione della situazione.