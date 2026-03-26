Oggi, Lella Lombardi avrebbe compiuto 85 anni. La sua figura rimane centrale nella storia della Formula 1. La pilota piemontese, scomparsa prematuramente prima del suo cinquantunesimo compleanno, è riconosciuta come la miglior donna ad aver gareggiato nel Circus. La sua carriera nella massima categoria si svolse tra il 1974 e il 1976, disputando dodici Gran Premi, un record per le donne in F1.

Lombardi è celebre per essere stata l’unica donna a conquistare punti iridati in Formula 1. Questo traguardo fu raggiunto nel Gran Premio di Spagna del 1975, gara interrotta anticipatamente per gravi incidenti.

Lella Lombardi si classificò sesta, ottenendo mezzo punto e iscrivendo il suo nome negli annali. Nella stessa stagione, si distinse con un settimo posto al Nürburgring, in una corsa completa e impegnativa. Questi risultati hanno segnato la storia della presenza femminile nel motorsport.

Una carriera oltre la F1

La carriera di Lella Lombardi non si limitò alla Formula 1. Ottenne successi in altre categorie: dalle formative all’endurance e al turismo, dimostrando grande versatilità. Dopo l'F1, Lombardi si cimentò nelle corse americane, partecipando nel 1977 alla Firecracker 400 di Daytona in NASCAR. Raggiunse vittorie nelle gare di durata, come le sei ore di Pergusa e Vallelunga nel 1979. In seguito, fondò il team Lombardi Autosport, assumendo il ruolo di team manager e promuovendo la partecipazione femminile nel motorsport.

L’ultima donna a tentare la qualificazione in Formula 1 come titolare fu Giovanna Amati nel 1992, anno della scomparsa di Lombardi. Amati, però, non riuscì mai a prendere il via. Più recentemente, Susie Wolff partecipò a una sessione di prove libere nel Gran Premio di Gran Bretagna 2014. Attualmente, la giovane francese Doriane Pin è “development driver” per Mercedes, con la possibilità di seguire le orme delle sue predecessore qualora ottenesse la superlicenza.

Il futuro delle donne nel motorsport

Nonostante i progressi in altre discipline, come il rally con Michèle Mouton e le corse americane con Danica Patrick, la Formula 1 attende ancora una donna capace di ottenere risultati di rilievo. Lella Lombardi rimane un punto di riferimento ineguagliabile, avendo lasciato un segno indelebile e mantenendo il primato di miglior donna nella storia della categoria da oltre mezzo secolo. Il suo esempio continua a ispirare nuove generazioni, mentre la F1 Academy si impegna per favorire l’ingresso e lo sviluppo di nuove ragazze nel mondo della Formula 1.