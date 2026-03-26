Il ginnasta anconetano Lorenzo Minh Casali, classe 2002, ha fornito un aggiornamento sulla sua condizione fisica e sul percorso di recupero dopo l'infortunio che lo ha costretto a un intervento chirurgico. L'incidente gli ha impedito di partecipare ai Campionati Nazionali Assoluti di ginnastica artistica, previsti a Quartu Sant’Elena nel settembre 2025. Ospite dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, Casali ha dichiarato che sarà necessario “aspettare ancora almeno un mese” prima di poter tornare a contribuire attivamente alla squadra, con l'obiettivo di essere pronto per la terza tappa di Serie A.

Il difficile percorso di recupero tra alti e bassi

Casali ha descritto il suo recupero come un processo caratterizzato da “alti e bassi, come è normale che sia dopo un infortunio serio che mi ha anche portato all’intervento”. Il giovane atleta si sta concentrando sul recupero di una forma fisica adeguata prima di dedicarsi nuovamente al bagaglio tecnico. “L’importante – ha sottolineato – penso che sia tornare ad una forma adatta, poi, anche se avrò un bagaglio piccolo, darò una mano, anche con esercizi semplici ma che possono dare un punteggio dignitoso”.

La strada verso il pieno recupero è ancora lunga e imprevedibile. “Ci sarà da aspettare ancora almeno un mese anche perché per il momento si procede un giorno bene, due male, due bene, uno male.

In poche parole devo vivere alla giornata. Io sono sempre in palestra, è impossibile starne fuori”, ha aggiunto il ginnasta, evidenziando la sua determinazione a non abbandonare l'ambiente di allenamento.

Allenamenti mirati e obiettivi futuri

Attualmente, Lorenzo Minh Casali si sta concentrando su specifici attrezzi per ottimizzare il suo rientro. “Mi sto allenando soprattutto sugli anelli e nel corpo libero. Cerco di divincolarmi nel migliore dei modi per vedere un po’ la luce in fondo al tunnel. Sto provando le parallele, un po’ tutti gli attrezzi, tranne il cavallo che è il più problematico. Faccio quasi tutto, ma mancano alcuni dettagli che, per colpa dell’infortunio, non posso ancora fare.

Per fortuna gli anelli non mi danno problemi”, ha spiegato.

Guardando al futuro, Casali mantiene un approccio cauto ma ottimista. “Provando a essere ottimisti posso fare un programma a lungo termine. L’infortunio non è stato serissimo ma, come detto, mi ha costretto all’operazione. Vivo settimana per settimana, se non giorno per giorno. Per gli Europei non mi sbilancio ancora”. Tuttavia, il suo sguardo è già rivolto a un traguardo più ambizioso: “Los Angeles 2028? Che dire? Fatta una Olimpiade perché non farne due? La squadra è bella ed unita”, ha affermato, manifestando il desiderio di partecipare a un'altra edizione dei Giochi Olimpici.

I successi internazionali di Casali nel 2025

Prima dell'infortunio, Lorenzo Minh Casali aveva già collezionato importanti successi a livello internazionale.

Nel 2025, ha conquistato due medaglie di bronzo agli Europei di Lipsia: una nella prova a squadre miste, gareggiando al fianco di Manila Esposito, e un'altra nella finale al corpo libero. Inoltre, ha contribuito significativamente al bronzo ottenuto dalla squadra maschile nella stessa rassegna continentale. In particolare, nella finale al corpo libero, l'atleta ha raggiunto un punteggio di 13.196, che gli ha garantito il terzo posto sul podio, dietro ai britannici Luke Whitehouse e Harry Hepworth.