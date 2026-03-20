A Lillehammer, in Norvegia, si è svolta la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, un appuntamento cruciale per le Finali di Coppa del Mondo 2025–2026. Gli azzurri hanno effettuato l'ultima rifinitura sulla pista Olympiabakken. Tra i protagonisti italiani scesi figurano Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Alliod e Christof Innerhofer.

Dettagli tecnici e atleti al via

La prova è iniziata alle ore 10.45 sulla pista Olympiabakken. Il percorso presenta un dislivello di 838 metri, una lunghezza di 3.035 metri e 29 porte.

Ventiquattro atleti iscritti. I primi a scendere, fornendo i riferimenti iniziali sui distacchi, sono stati Justin Murisier, Miha Hrobat, Niels Hintermann, Alessio Miggiano, Benjamin Jacques Alliod, Florian Schieder, Franjo von Allmen, Dominik Paris, Stefan Rogentin e Giovanni Franzoni.

Il calendario delle gare veloci

La discesa libera maschile ufficiale è in programma per sabato 21 marzo alle ore 10.45. Domenica 22 marzo sarà la volta del superG, con partenza fissata alle ore 12.30. Questi appuntamenti sono i momenti clou del weekend delle Finali di Coppa del Mondo per le discipline veloci.

Le Finali di Coppa del Mondo 2025–2026

Le Finali di Coppa del Mondo 2025–2026 si tengono a Lillehammer, in Norvegia, dal 21 al 25 marzo, l'atto conclusivo della stagione.

Il programma maschile ha incluso 38 gare stagionali (nove discese, nove superG, nove giganti e undici slalom). La discesa libera maschile delle Finali è confermata per il 21 marzo sulla pista Olympiabakken, con il superG che seguirà il 22 marzo, completando il programma delle discipline veloci.