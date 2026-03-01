La Juventus è in partenza per Roma, dove questa sera affronterà i giallorossi in una partita decisiva per la corsa alla qualificazione in Champions League. Nonostante la squalifica, Manuel Locatelli, capitano bianconero, sarà comunque presente con la squadra per sostenere i compagni. Assenti per infortunio Holm, Milik e Vlahovic.

Il contesto della trasferta

La squadra si prepara a una trasferta cruciale: la sfida all’Olimpico rappresenta uno snodo fondamentale nella lotta per un posto tra le prime quattro. Il tecnico ha scelto di non intervenire in conferenza stampa, affidando il compito a Pierre Kalulu, che ha sottolineato l’importanza della gara ma ha ricordato che «ci saranno anche altre undici partite».

La scelta di Locatelli

Manuel Locatelli, pur non potendo scendere in campo a causa della squalifica, ha deciso di partire con la squadra per Roma. Una decisione che testimonia il suo ruolo di riferimento nello spogliatoio e la volontà di restare vicino ai compagni in un momento delicato.

La mediana bianconera

Locatelli è stato squalificato per una giornata a seguito dell’ammonizione rimediata nell’ultimo turno di campionato contro il Como. La diffida in cui si trovava ha fatto scattare automaticamente la squalifica per la partita contro la Roma. Al suo posto, in mediana, è atteso il rientro di Teun Koopmeiners, già impiegato con buoni risultati nella recente sfida di Champions League contro il Galatasaray.