Il sorteggio del tabellone principale del BNP Paribas Open 2026, evento noto anche come Indian Wells, è fissato per lunedì 2 marzo alle ore 15:00 locali. In Italia, a causa del fuso orario, l’appuntamento è nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo, a partire dalle ore 00:00. Al momento, la trasmissione in streaming dell’evento è ancora da definire, mentre non è prevista alcuna diretta televisiva.

Quando e come seguire il sorteggio

La cerimonia del sorteggio si svolgerà lunedì 2 marzo alle ore 15:00 ora locale in California. In Italia, l’appuntamento è fissato nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo, a partire dalle ore 00:00.

Le modalità di streaming sono ancora in fase di definizione.

Le principali teste di serie maschili

Tra le 32 teste di serie maschili figurano i nomi più attesi del circuito. Al primo posto si posiziona Carlos Alcaraz, seguito da Jannik Sinner, Novak Djokovic e Alexander Zverev. Completano la top eight Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Taylor Fritz e Ben Shelton. Tra gli altri partecipanti di rilievo spiccano Félix Auger‑Aliassime, Daniil Medvedev, Jack Draper e Flavio Cobolli.

Il sorteggio rappresenta un momento cruciale per scoprire i possibili incroci tra i big del circuito e per valutare il percorso verso le fasi decisive del torneo.

Contesto e calendario del torneo

Il BNP Paribas Open si svolgerà dal 4 al 15 marzo 2026 presso l’Indian Wells Tennis Garden in California.

Il torneo, primo Masters 1000 della stagione, vedrà in campo i migliori giocatori del circuito maschile e femminile. Il tabellone principale sarà preceduto dalle qualificazioni, mentre il sorteggio del main draw avverrà pochi giorni prima dell’inizio delle partite.