Eugenio Lopez-Chacarra mantiene saldamente la testa dell’Hero Indian Open, a un solo round dalla conclusione del prestigioso torneo. Il golfista spagnolo ha consolidato la sua posizione di leadership grazie a un solido giro da due colpi sotto il par, disputato sul difficile percorso del DLF Golf and Country Club di New Delhi. Con un totale provvisorio di dieci sotto par (206 colpi), Lopez-Chacarra si avvicina al suo obiettivo di bissare il successo ottenuto nell’edizione precedente del 2025.

Lopez-Chacarra: una leadership incontrastata

La performance odierna ha permesso a Lopez-Chacarra di ampliare ulteriormente il suo margine di vantaggio, portandolo a ben quattro colpi sui diretti inseguitori.

In seconda posizione, con un totale di cinque sotto par, si trovano l’inglese Alex Fitzpatrick e il sudafricano M.J. Daffue, che cercheranno di recuperare terreno nell’ultimo giro. La quarta piazza è occupata dallo scozzese David Law e dal tedesco Freddy Schott, entrambi autori di prestazioni notevoli. Al sesto posto, con quattro colpi sotto par, si posizionano un terzetto di giocatori composto dall’inglese Andy Sullivan, dallo scozzese Ewen Ferguson e dal sudafricano Casey Jarvis, tutti ancora in corsa per le posizioni di vertice.

Gli italiani in gara: luci e ombre

Tra gli atleti italiani, Francesco Molinari ha concluso il suo terzo giro con un incoraggiante colpo sotto par, che lo colloca momentaneamente in tredicesima posizione.

Una prestazione che lo mantiene nella parte alta della classifica e con buone prospettive per il round finale. Diversa la giornata per Matteo Manassero, che ha incontrato maggiori difficoltà, scivolando in trentesima piazza con un totale di due colpi sopra il par. Anche Stefano Mazzoli si trova più indietro, in 36ª posizione con tre sopra par. Particolarmente sfortunato è stato Gregorio De Leo: dopo aver realizzato ben sei birdie nelle prime dodici buche, che facevano presagire una grande rimonta, ha purtroppo compromesso il suo giro con un bogey, un doppio bogey e un triplo bogey nelle buche conclusive, chiudendo in 42ª posizione con quattro sopra par. La sfida finale, che si preannuncia avvincente, si disputerà domani, all’alba italiana, con Lopez-Chacarra determinato a conquistare la sua seconda vittoria indiana consecutiva.

Il campione uscente e la sua affinità con l'India

Eugenio Lopez-Chacarra è il campione uscente dell’Hero Indian Open, avendo già trionfato nell’edizione del 2025. In quell’occasione, con un punteggio finale di quattro colpi sotto par, si impose con un vantaggio di due colpi su Keita Nakajima. Quella vittoria fu storica, rendendolo il primo spagnolo a conquistare l’Hero Indian Open e garantendogli lo status completo sul DP World Tour. La sua attuale leadership conferma non solo la sua notevole affinità con il campo indiano, ma anche la sua comprovata capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali della competizione. La sua esperienza e la conoscenza del percorso potrebbero rivelarsi fattori determinanti nel round conclusivo, dove cercherà di replicare il successo dell'anno precedente e consolidare la sua reputazione nel panorama golfistico internazionale.