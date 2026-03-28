Al Circuit of the Americas (COTA) di Austin, Alvaro Carpe ha dominato la seconda sessione di prove libere (FP2) del Gran Premio degli Stati Uniti di Moto3, registrando il miglior tempo di 2’13.190. Il pilota spagnolo della Red Bull KTM Ajo ha dimostrato una notevole padronanza del difficile tracciato texano, piazzandosi in testa alla classifica. Ha preceduto di soli 0,090 secondi Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech 3), secondo, e di 0,159 secondi Joel Esteban (LEVEL UP‑MTA), terzo. Questa sessione è stata fondamentale per la preparazione del weekend di gara.

Carpe leader indiscusso, Pini tra i migliori

La prestazione di Alvaro Carpe conferma il suo eccellente stato di forma e la grande competitività della sua KTM. Il suo crono è un chiaro segnale per gli avversari, proiettandolo tra i principali contendenti per la pole position e la vittoria. Alle spalle dei primi tre, si è distinto l'italiano Guido Pini (Leopard Racing), autore di un promettente quinto tempo. Con un ritardo di appena 0,283 secondi da Carpe, Pini ha mostrato un potenziale significativo, confermandosi un pilota da tenere d'occhio in vista delle imminenti qualifiche e della gara.

Prospettive e l'evoluzione di Carpe

Questa FP2 ha fornito indicazioni cruciali per tutti i team, fungendo da importante banco di prova in vista delle qualifiche ufficiali, programmate a partire dalle ore 18:45.

La leadership di Alvaro Carpe lo posiziona come uno dei favoriti per la conquista della pole position, mentre il costante progresso di Guido Pini suggerisce che potrà essere un protagonista nella lotta per le posizioni di vertice. È interessante osservare l'evoluzione di Carpe rispetto alla stagione precedente: nella FP2 di Austin dello scorso anno, aveva chiuso al settimo posto con un tempo di 2’16.411, a 0,095 secondi dal compagno di squadra José Antonio Rueda. Il risultato attuale evidenzia una chiara crescita e una maggiore efficacia in pista per il giovane pilota spagnolo, che punta a un weekend da protagonista.