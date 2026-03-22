L'ultima Mass Start della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 si è svolta sulla rinomata pista di Oslo Holmenkollen, radunando le migliori atlete del circuito internazionale. Lisa Vittozzi, reduce da una stagione eccezionale culminata con la conquista dell'oro olimpico nell'inseguimento di Anterselva, ha affrontato la gara con il chiaro obiettivo di concludere tra le prime tre, forte delle due vittorie già ottenute in questa stagione.

La competizione, iniziata alle 13:25, ha visto fin da subito le sorelle Öberg e la francese Julia Simon emergere tra le protagoniste.

Al primo poligono, Vittozzi ha commesso un errore, ritrovandosi a trentaquattro secondi di distacco dalla testa. Il secondo poligono ha mantenuto alta la tensione tra le atlete di vertice, mentre Jeanmonnot ha iniziato a perdere terreno. Un momento cruciale si è verificato al terzo poligono, quando Simon ha sbagliato, permettendo alle sorelle Öberg di prendere il comando. Tuttavia, Vittozzi ha dimostrato grande resilienza, recuperando posizioni grazie a una serie di tiri precisi e impeccabili. Nel corso del terzo giro, l'azzurra è risalita fino alla decima posizione, riducendo il distacco a quarantuno secondi dalla vetta della corsa. Nell'ultima sessione di tiro in piedi, Vittozzi ha mantenuto una concentrazione ferrea, giocandosi le sue concrete chance per il podio, mentre la norvegese Tandrevold si è confermata tra le più temibili, nonostante un errore.

Le protagoniste italiane della stagione

La stagione di Coppa del Mondo ha visto l'Italia celebrare tre importanti vittorie: una firmata da Dorothea Wierer e due da Lisa Vittozzi. Nella classifica generale della Mass Start, la francese Lou Jeanmonnot ha dominato, chiudendo in testa con 130 punti. A seguirla, la connazionale Julia Simon con 110 punti e Camille Bened con 105 punti. Lisa Vittozzi ha concluso la stagione al nono posto nella classifica di specialità, totalizzando sessantacinque punti e confermando il suo status tra le migliori dieci biatlete a livello mondiale. Dorothea Wierer ha terminato la sua avventura in quattordicesima posizione, con un bottino di quarantanove punti.

Classifica finale di specialità

La Mass Start di Oslo ha rappresentato la quarta e ultima tappa stagionale per questa avvincente specialità. Lou Jeanmonnot ha così consolidato la sua leadership indiscussa, mentre Julia Simon si è assicurata il secondo posto nella classifica generale. L'Italia, grazie alle costanti e significative prestazioni di Vittozzi e Wierer, ha ribadito la propria competitività nel panorama internazionale del biathlon, con entrambe le atlete stabilmente posizionate tra le prime quindici della classifica di specialità.