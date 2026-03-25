Il commissario tecnico della nazionale rumena, Mircea Lucescu, ha affrontato un periodo di intensa prova, diviso tra una grave condizione di salute e le sue irrinunciabili responsabilità sportive. Ricoverato d’urgenza a Bucarest a causa di una severa influenza che lo ha fortemente debilitato, il tecnico ha espresso con marcata fermezza la sua incrollabile determinazione: “Non potevo fare la figura del codardo”. Questa affermazione sottolinea la sua volontà ferrea di guidare la squadra nei cruciali playoff per la qualificazione ai Mondiali, un obiettivo di primaria importanza per il calcio rumeno.

Il ricovero d'urgenza e la tenace battaglia contro l'influenza

Lucescu è stato trasportato d’urgenza in ospedale a seguito di un’influenza particolarmente aggressiva e debilitante, una condizione che ha reso necessarie cure mediche immediate e un’attenta e costante osservazione da parte del personale sanitario. Nonostante la febbre elevata e le sue precarie condizioni fisiche, che avrebbero giustificato un riposo assoluto, il commissario tecnico rumeno ha voluto inviare un messaggio chiaro per rassicurare sia i tifosi appassionati che gli addetti ai lavori. Ha ribadito con forza la sua intenzione di non abbandonare la squadra proprio nel momento più delicato e decisivo della stagione agonistica, dimostrando un attaccamento esemplare ai suoi doveri.

La ferma volontà di essere presente ai playoff Mondiali

Dal suo letto d’ospedale, dove sta ricevendo le cure necessarie, Mircea Lucescu ha manifestato in modo inequivocabile la sua ferma volontà di essere fisicamente presente e attivamente coinvolto per gli imminenti playoff Mondiali. Questo appuntamento è da lui considerato di vitale importanza strategica per le ambizioni della nazionale rumena. La sua dichiarazione, “Non potevo fare la figura del codardo”, non è solo una frase, ma riassume perfettamente il suo profondo impegno personale e la sua dedizione professionale, superando le significative difficoltà fisiche che sta affrontando con coraggio e spirito di sacrificio.

Il quadro clinico e le precedenti preoccupazioni per la salute

Il recente ricovero di Lucescu non costituisce un episodio isolato nel suo complesso percorso di salute. Già nel corso del mese di gennaio, il tecnico era stato condotto d’urgenza in ospedale a causa di una forte sindrome influenzale, accompagnata da una febbre molto alta che aveva superato i 39 gradi. In quell’occasione, aveva già dichiarato pubblicamente di essere “sotto cura” e aveva espresso la sincera speranza di recuperare in tempo utile per poter preparare al meglio la nazionale ai playoff contro la Turchia, incontri cruciali previsti per la fine di marzo. La sua condizione clinica attuale, aggravata dalla persistenza dell'influenza e da preesistenti problemi cardiologici, ha reso indispensabile una serie di analisi mediche approfondite, suscitando una comprensibile e diffusa preoccupazione in vista degli impegni sportivi decisivi che attendono la squadra sotto la sua guida.