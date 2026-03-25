L’estate della Juventus potrebbe essere segnata da una scelta dolorosa ma necessaria. Secondo quanto filtra da Juventibus, format condotto dal giornalista Luca Momblano, il club bianconero potrebbe essere costretto a cedere un pezzo importante della propria rosa per finanziare il mercato, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Tra i nomi più sorprendenti emersi, ci sarebbe quello di Gleison Bremer, colonna difensiva della squadra negli ultimi anni ma oggi non più considerato intoccabile.

Condizione fisica e rendimento: segnali di cambiamento

Il difensore brasiliano, ormai ventinovenne, è reduce dall’intervento al crociato subito la scorsa stagione, un infortunio che ha inevitabilmente condizionato il suo rendimento. In questa annata, Bremer ha faticato a ritrovare la migliore condizione e diversi piccoli problemi fisici ne hanno limitato continuità e prestazioni. Anche in campo si sono viste alcune sbavature inusuali: l’episodio più recente è quello contro Sassuolo, quando una disattenzione sul movimento di Andrea Pinamonti ha favorito il gol dell’1-1 che ha frenato la Juventus.

Questi segnali alimentano le riflessioni della dirigenza e dello staff tecnico guidato da Luciano Spalletti.

Il centrale brasiliano resta un difensore di alto livello, ma non appare più insuperabile come nelle stagioni precedenti. In un contesto in cui la società potrebbe dover generare liquidità per rinforzare la rosa, la sua cessione diventerebbe una soluzione concreta.

Il precedente Spalletti e la soglia dei 40 milioni

A rafforzare questa ipotesi c’è anche il precedente vissuto proprio da Spalletti. Nella stagione dello scudetto con il Napoli, il tecnico non esitò ad avallare la cessione di Kalidou Koulibaly, leader della difesa partenopea. Al suo posto arrivò Kim Min-jae, rivelatosi uno dei protagonisti assoluti dell’annata tricolore. Un esempio che dimostra come la cessione di un pilastro possa trasformarsi in un’opportunità di rinnovamento.

In quest’ottica, un’offerta da almeno 40 milioni di euro per Bremer potrebbe far vacillare la Juventus. La cifra permetterebbe di finanziare nuovi innesti e avviare un restyling difensivo, soprattutto se dovessero mancare gli introiti della Champions.