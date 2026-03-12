Otepää, 12 marzo 2026 – L’Italia si prepara alla sprint maschile di Coppa del Mondo di biathlon che si terrà a Otepää, affidando le proprie speranze all’esperienza di Lukas Hofer. La competizione, valida come penultima sprint della stagione, è in programma per il 12 marzo 2026 alle ore 15:15 CET, con il veterano altoatesino tra i protagonisti più attesi.

La squadra italiana e gli obiettivi

La nazionale italiana schiera in gara Lukas Hofer, descritto come “il vecchio leone altoatesino”. L’atleta vanta una provvisoria quattordicesima posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo.

L’obiettivo primario per la gara è quello di inserirsi nella top sei o, quantomeno, nella top ten. Questo risultato permetterebbe di ottenere una posizione favorevole per la successiva gara di pursuit.

Contesto della tappa estone

La tappa di Otepää, che si svolgerà dal 12 al 15 marzo, rappresenta una delle ultime fasi della stagione agonistica. L’evento funge anche da importante test in vista dei prossimi Campionati mondiali. La sprint maschile darà il via al weekend sportivo in Estonia, con il via ufficiale previsto per le ore 15:15 del 12 marzo.

Dettagli tecnici della gara

In conformità con il calendario ufficiale della Coppa del Mondo di biathlon, la sprint maschile sulla distanza di 10 km a Otepää è fissata per il 12 marzo alle ore 15:15 CET. La tappa estone si estenderà complessivamente tra il 12 e il 15 marzo 2026, includendo nel programma anche le gare di pursuit e le staffette miste.