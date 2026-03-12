La nazionale italiana di curling a squadre miste ha conquistato una vittoria fondamentale nel round robin delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, superando la Lettonia con il punteggio di 10-5. Questo successo avvicina significativamente gli azzurri alle semifinali del torneo.

Una rimonta convincente

L'incontro ha visto l'Italia partire con un vantaggio di due punti nel primo end. Tuttavia, la Lettonia è riuscita a ribaltare la situazione, segnando tre punti e portandosi avanti. La squadra italiana ha reagito prontamente, trovando il pareggio nel secondo end.

La Lettonia è tornata in testa nel quarto round, con un punteggio di 4-3. Da quel momento in poi, l'Italia ha invertito l'inerzia della partita: due punti segnati nel quinto end, un end rubato con tre punti nel terzultimo round e altri due punti finali hanno sigillato la vittoria per 10-5, dimostrando una notevole autorità sul ghiaccio.

Obiettivo semifinale: sfida alla Corea del Sud

Grazie a questo risultato, l'Italia raggiunge un bilancio di quattro vittorie e quattro sconfitte nel round robin, posizionandosi al limite della zona playoff. La competizione si fa ora ancora più intensa, poiché questa sera è in programma uno scontro diretto con la Corea del Sud, una partita che si configura come uno spareggio decisivo per l'accesso alle semifinali.

Contesto del torneo

Il torneo paralimpico di curling in carrozzina a squadre miste si svolge presso il Cortina Curling Olympic Stadium dal 7 all'11 marzo 2026. Le prime quattro squadre classificate al termine della fase a gironi accederanno alle semifinali, previste per il 13 marzo alle ore 10:05. La finale per l'assegnazione della medaglia di bronzo si terrà nello stesso giorno, alle ore 18:35.

La Lettonia partecipa alla competizione con una delegazione di sette atleti impegnati nel curling, mentre la Corea del Sud schiera anch'essa sette atleti nella disciplina del curling in carrozzina. La posta in palio è estremamente alta, con la possibilità di raggiungere la semifinale concretamente a portata di mano per entrambe le squadre.