Il ciclismo italiano può festeggiare la maglia azzurra di Giulio Pellizzari, balzato al comando della classifica generale della Tirreno Adriatico dopo la quarta tappa, quella che oggi ha portato al traguardo di Martinsicuro. La tappa si è conclusa con un'intensa volata di gruppetto, con tutti i campioni della Tirreno protagonisti attivi. Ganna ha provato ad anticipare gli altri, ma è stato seguito da Vendrame, finchè ai 250 metri Mathieu Van der Poel ha lanciato una volata lunga che ha annichilito tutti quanti. Pellizzari ha però rimontato alla grande fino al secondo posto, agguantando un abbuono che gli ha permesso di scalzare Del Toro dalla vetta della classifica generale.

Anche Gaffuri in fuga

La quarta tappa della Tirreno Adriatico ha proposto un percorso di 213 chilometri da Tagliacozzo a Martinsicuro, con due lunghe salite nella prima parte e poi alcuni strappi nel finale. La corsa è andata via con una fuga di 12 corridori, in cui si è inserito Mattia Gaffuri insieme tra gli altri a Garcia Cortina, De Bondt, Del Grosso e Abrahamsen. La fuga ha guadagnato circa tre minuti, ma sulla rimonta del gruppo, i battistrada hanno cominciato a darsi battaglia per rilanciare le possibilità di buona riuscita.

Gaffuri è stato molto attivo, ma alla fine il solo Otruba è riuscito a sganciarsi. La Visma ha però completato il riaggancio prima dell'ultimo strappo a Tortoreto, a poco più di dieci km dall'arrivo, con l'intento di portare van Aert in una volata ristretta. Jorgenson ha dettato un ritmo molto intenso in salita, riducendo il gruppo ad una dozzina di corridori, con Del Toro, Pellizzari, Roglic, Van der Poel, Ciccone, Ganna, Pinarello, su cui sono poi rientrati anche Christen e Vendrame.

Ganna anticipa lo sprint, ma a vincere è ancora VDP

Il finale è stato vibrante. Jorgenson ha continuato a guidare il gruppetto, un lavoro interrotto da qualche scatto estemporaneo che non ha avuto buon esito. Christen ha poi cercato di sorprendere tutti all'ultimo chilometro, ma senza riuscire nel suo intento.

Sul successivo rallentamento è stato Ganna a provare con Vendrame pronto a inserirsi in scia, ma il gruppo ha reagito e Mathieu Van der Poel ha piazzato la sua volata da fenomeno negli ultimi 250 metri. Il fuoriclasse olandese è andato a vincere largamente, mentre Pellizzari è stato protagonista di una bella rimonta che lo ha portato al secondo posto e all'abbuono che gli ha permesso di scavalcare Del Toro in testa alla classifica generale.

Pellizzari comanda ora con 2'' su Del Toro,o 21'' su Roglic, 34'' su Jorgenson e 39'' su Healy. Ha invece perso posizioni Tiberi, arrivato nel secondo gruppo e ora 10° a 49''.