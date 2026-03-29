Un episodio cruciale ha segnato la Sprint MotoGP disputata sul Circuit of the Americas di Austin, vedendo protagonista Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Ducati, dopo una partenza brillante che lo aveva proiettato dal sesto al terzo posto, è stato artefice di un errore decisivo nel tentativo di recuperare la posizione persa su Fabio Di Giannantonio. La dinamica si è sviluppata alla curva 12, dove Marquez ha tentato un sorpasso azzardato all’interno, frenando in maniera significativamente più tardiva rispetto agli altri concorrenti.

Il tentativo di manovra non ha avuto l'esito sperato: Marquez ha perso il controllo dell’anteriore della sua moto, finendo a terra e coinvolgendo nella caduta anche l’incolpevole Di Giannantonio.

Fortunatamente, entrambi i piloti non hanno riportato conseguenze fisiche. L’incidente, tuttavia, rischia di avere ripercussioni importanti sulla gara principale. Marquez ha prontamente riconosciuto la propria responsabilità, dichiarando: "Merito una penalità per quanto accaduto", lasciando intendere che una sanzione, come un long lap penalty, sia ormai inevitabile.

La dinamica dell'incidente in pista

La manovra di Marquez è avvenuta immediatamente dopo essere stato superato da Di Giannantonio nello "snake", una delle sequenze più tecniche e impegnative del tracciato texano. Nel tentativo di non perdere ulteriore terreno e sfruttare la via di fuga in asfalto, Marquez ha optato per una traiettoria interna particolarmente rischiosa.

L’azzardo non ha pagato, e la conseguente caduta ha estromesso entrambi i piloti dalla Sprint, aprendo un interrogativo sulle decisioni che lo Stewards Panel prenderà in vista della gara di domenica.

La Sprint di Austin e il quadro del campionato

La Sprint di Austin è stata ricca di colpi di scena. Jorge Martín ha conquistato una vittoria significativa, tornando al successo dopo un periodo complesso e beneficiando anche della caduta di Marco Bezzecchi. Martín, partito dalla settima posizione, ha effettuato una rapida rimonta e si è imposto grazie a una scelta strategica della gomma media. L’incidente tra Marquez e Di Giannantonio ha avuto un impatto notevole sulla classifica parziale, mentre Pecco Bagnaia e Pedro Acosta hanno completato il podio.

La leadership del campionato è ora saldamente nelle mani di Martín, che precede Bagnaia di un solo punto.

Per Marc Marquez, la Sprint di Austin segna il secondo "zero" stagionale. Il primo era stato causato da un problema tecnico in Thailandia, ma l’episodio di Austin assume un peso maggiore in quanto frutto di un errore di valutazione in gara. Resta da stabilire quale sarà la penalità definitiva e come questo influenzerà la sua corsa al titolo nelle prossime tappe del mondiale MotoGP.