Roberta Di Francesco si è affermata tra le figure di spicco del tiro con l’arco italiano, protagonista di una stagione indoor 2026 di successo. L’atleta ha conquistato il titolo ai Campionati Italiani e una prestigiosa medaglia d’argento agli Europei di Plovdiv, risultati che evidenziano crescita e solidità nella disciplina olimpica tecnica.

Il percorso di Di Francesco è segnato da un impegno costante, non solo tecnico ma sull’aspetto mentale, cruciale nel tiro con l’arco. La giovane arciera ha sottolineato l’importanza della preparazione psicologica per affrontare le competizioni di alto livello e gestire la pressione.

Questa stagione indoor rappresenta un punto di svolta, stimolata dal confronto con le migliori atlete europee e nuovi obiettivi.

L'argento europeo e le ambizioni olimpiche

Agli Europei indoor di Plovdiv, Roberta Di Francesco ha raggiunto la finale nel ricurvo femminile, cedendo solo alla neutral athlete Nurinisso Makhmudova in un match combattuto e di qualità, conclusosi 6-4. Questo risultato le ha garantito il secondo gradino del podio continentale, confermando il valore della scuola italiana. Il titolo nazionale ai Campionati Italiani indoor è ulteriore riconoscimento del suo talento.

Nonostante l’alta competizione in nazionale, Roberta Di Francesco guarda ai prossimi traguardi con ambizione, coltivando il sogno di una partecipazione olimpica.

La sua crescita è alimentata dal confronto con le compagne e di rappresentare l’Italia nelle maggiori manifestazioni.

Il dominio italiano nel contesto europeo

La stagione 2026 ha visto l’Italia protagonista ai Campionati Europei Indoor di Plovdiv, dominando il medagliere con undici ori e ventuno medaglie tra categorie senior e under 21. L’introduzione delle gare a squadre miste ha ampliato le opportunità di vittoria, evidenziando la profondità del movimento. La finale del ricurvo femminile ha evidenziato l’elevato livello tecnico, con Di Francesco che ha tenuto testa alla favorita Makhmudova.

Il panorama europeo del tiro con l’arco resta molto competitivo. Per Roberta Di Francesco, l’argento europeo e l’oro italiano costituiscono una solida base per il futuro, con l’obiettivo di crescere e inseguire il suo sogno olimpico.