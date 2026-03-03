McFIT e Warner Music Italy hanno dato vita a un progetto che unisce musica, fitness e lifestyle. Presso il Miramare The Palace, quartier generale di Warner Music, è stata allestita “La Palestra della Musica”, una vera e propria “content gym” pensata per accogliere artisti, atleti, influencer e altre personalità. L’iniziativa ha offerto agli ospiti allenamenti personalizzati, sessioni “1‑to‑1” con personal trainer e momenti dedicati al relax.

Un’oasi di benessere nella frenesia del Festival

In un contesto caratterizzato da ritmi serrati e alta visibilità mediatica, la “Palestra della Musica” si è configurata come un’oasi accogliente e all’avanguardia.

Gli ospiti hanno potuto staccare dalla frenesia del Festival per dedicarsi al proprio benessere fisico, usufruendo di un ambiente studiato per coniugare qualità, comfort e innovazione.

Strategia e obiettivi dell’iniziativa

“Essere presenti in una settimana che catalizza l’attenzione di pubblico, media e industry è strategico – ha spiegato Luca Torresan, Head of Marketing and Communication di RSG Group Italia – La Palestra della Musica è una fitness‑boutique all’interno dell’hospitality di Warner Music Italy. L’obiettivo è offrire agli ospiti un momento concreto di svago e benessere, con allenamenti di qualità. Siamo felicissimi del risultato e dell’attenzione che ha generato”.

Un format innovativo e apprezzato

La formula ha riscosso un consenso unanime: la “fit‑lounge” ha lasciato un segno distintivo sul Festival, proponendo un format innovativo capace di incarnare la “coolness” di Sanremo. L’iniziativa ha rappresentato un passo significativo nel connubio tra fitness, musica e lifestyle, confermando la visione di McFIT come brand capace di innovare e dialogare con contesti culturali di rilievo.