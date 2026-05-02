Il pilota George Russell ha espresso la sua profonda sorpresa di fronte all'evidente e significativo progresso dimostrato da McLaren e Ferrari. Questo balzo in avanti, attribuibile a importanti aggiornamenti tecnici, ha inaspettatamente interrotto la serie di sessioni dominate dalla sua scuderia, Mercedes, durante lo Sprint qualifying del Gran Premio di Miami. L'episodio ha segnato un momento cruciale per il team tedesco, abituato a performance di vertice.

La fine di un'era di dominio inatteso

La sessione di Sprint qualifying ha visto un esito sorprendente, con Lando Norris che ha conquistato la pole position, mettendo in mostra la rinnovata competitività della sua vettura.

Alle sue spalle, il giovane Kimi Antonelli si è piazzato in seconda posizione, con un distacco di soli 0,222 secondi dal leader. La terza piazza è stata occupata da Oscar Piastri, che ha chiuso a un'infinitesima distanza di 0,017 secondi da Antonelli, completando un podio virtuale che ha evidenziato la forza delle scuderie rivali.

In questo contesto altamente competitivo, George Russell ha concluso la sessione al sesto posto, registrando un ritardo di oltre 0,6 secondi dal tempo della pole. Il pilota della Mercedes si è trovato a inseguire anche piloti del calibro di Charles Leclerc e Max Verstappen. Questo risultato ha avuto un significato particolare, poiché ha posto fine alla striscia di Mercedes, che fino a quel momento, nel 2026, aveva mantenuto un invidiabile record del 100% di front row lockouts, ovvero la capacità di monopolizzare le prime due posizioni in qualifica.

Le dichiarazioni di Russell: tra sorpresa e difficoltà

Commentando l'andamento della giornata, Russell non ha nascosto il suo stupore. "È stato piuttosto sorprendente osservare un salto così grande da parte di McLaren e Ferrari, quindi è davvero impressionante," ha dichiarato il pilota. Ha poi aggiunto una riflessione sulle aspettative del suo team: "Sapevamo che avrebbero probabilmente ridotto il divario, ma si sono dimostrati più veloci di noi."

Il britannico ha anche condiviso le sue difficoltà personali sul circuito americano: "Per quanto mi riguarda, ho faticato oggi; Miami non è una pista che amo, a essere onesti, specialmente con queste condizioni più calde." Nonostante la delusione, Russell ha mantenuto una prospettiva ottimistica, sottolineando la natura provvisoria del risultato: "Ma è solo lo Sprint qualifying, quindi vediamo cosa ci riserva domani."

Gli aggiornamenti tecnici e il loro impatto a Miami

Il miglioramento delle prestazioni di McLaren e Ferrari non è stato casuale.

Entrambe le scuderie hanno introdotto pacchetti di aggiornamenti significativi in occasione del Gran Premio di Miami. La McLaren, in particolare, ha implementato una serie di modifiche aerodinamiche su larga scala, progettate per ottimizzare l'efficienza e la velocità della monoposto.

Questi interventi hanno incluso l'introduzione di nuovi condotti dei freni anteriori e posteriori, una carrozzeria completamente rivista, un fondo vettura innovativo e un'ala posteriore aggiornata. L'insieme di queste modifiche ha contribuito in modo determinante a un netto e tangibile miglioramento delle prestazioni in qualifica, permettendo ai team di sfidare le posizioni di vertice con una rinnovata aggressività.

Il weekend di Miami è stato caratterizzato anche dall'introduzione di nuove regole tecniche che hanno avuto un impatto diretto sulla strategia di gara. Tra queste, un limite inferiore per la ricarica della batteria durante le sessioni di Sprint qualifying. Questa specifica modifica ha influenzato in modo significativo le strategie di gestione dell'energia e il bilanciamento complessivo delle monoposto, aggiungendo un ulteriore livello di complessità per i team e i piloti in pista.