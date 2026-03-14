Cresce l’attesa per le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, uno degli appuntamenti sportivi più attesi per il movimento paralimpico internazionale. L’evento, in programma dal 6 al 15 marzo 2026, vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a confrontarsi in sei discipline: biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard. L’Italia, paese ospitante, si prepara ad accogliere delegazioni e pubblico in un clima di grande entusiasmo e inclusione.

La cerimonia d’apertura è prevista all’Arena di Verona, uno dei luoghi simbolo scelti per dare il via ufficiale alla manifestazione.

L’attesa è alta sia tra gli atleti che tra gli appassionati, che potranno assistere a nove giorni di competizioni e momenti di sport di alto livello. Le Paralimpiadi rappresentano un’occasione unica per promuovere i valori dell’inclusione, della resilienza e della determinazione attraverso lo sport.

Le discipline e il programma delle Paralimpiadi

Il programma delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 prevede la partecipazione di numerose nazioni, tra cui Italia, Ucraina, Cina, Austria, Stati Uniti, Germania, Norvegia, Svizzera, Svezia, Canada, Francia e Cechia. Gli atleti si sfideranno per la conquista delle medaglie nelle diverse discipline paralimpiche invernali, offrendo spettacolo e momenti di grande sportività.

Il pubblico italiano avrà l’opportunità di sostenere gli atleti e vivere da vicino l’emozione di una manifestazione di rilievo internazionale, che punta a lasciare un segno importante nella storia dello sport paralimpico.

La storia delle Paralimpiadi Invernali

Le Paralimpiadi Invernali sono uno degli eventi sportivi più significativi per gli atleti con disabilità. Nel corso delle edizioni, la manifestazione ha visto una crescita costante sia in termini di partecipazione che di visibilità, offrendo un palcoscenico unico per la promozione dello sport inclusivo e dei valori di resilienza e determinazione. Milano Cortina 2026 si inserisce in questa tradizione, con l’obiettivo di contribuire ulteriormente alla diffusione dei valori paralimpici.