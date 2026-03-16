La più antica classica del ciclismo, la Milano - Torino, raggiunge quest'anno il traguardo dei suoi 150 anni. Dal 1876, anno della sua prima edizione, ad oggi, la corsa è stata testimone di tutta la storia del ciclismo, dagli albori alle nuove tecnologie attuali. Nell'ultimo decennio, la Milano -Torino ha raccontato storie molto diverse, trasformandosi di volta in volta da corsa per velocisti a sfida per grandi scalatori. Stavolta, RCS ha deciso di riproporre la doppia scalata finale al Colle di Superga, già vista in alcune edizioni passate con i successi, tra gli altri, di Contador, Uran e Roglic.

Doppia scalata a Superga nel finale

Il percorso scelto per questa Milano - Torino 2026 è molto semplice da descrivere. La parte iniziale e centrale si snoda nella pianura Padana, con il via a Rho, i passaggi da Magenta, Vercelli, Trino, per giungere a Torino dopo 150 chilometri senza particolari difficoltà. Qui cambia completamente lo scenario. Il finale di corsa propone una doppia scalata al Colle di Superga, salita impegnativa che ha sempre portato alla ribalta i grandi scalatori.

La salita misura complessivamente cinque chilometri con una pendenza media sul 9%. La prima scalata è però leggermente più corta, perchè anzichè svoltare a sinistra per le ultime centinaia di metri che portano alla Basilica, si scende verso Rivodora.

La seconda scalata è completa, con l'arrivo all'ombra della Basilica di Superga.

174 km, da Rho a Torino (Superga). Si decide tutto lassù, sulla Superga. Ecco la Milano Torino @CA_Ita 2026!

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174 km, from Rho to Torino (Superga). It’s decided up there, on Superga. Here’s the 2026 Milano Torino @CA_Ita!#MilanoTorino pic.twitter.com/XkYU9QMmD6 — Milano-Torino (@MiTo1876) March 2, 2026

Pellizzari e Pidcock tra i favoriti

La Milano - Torino sarà trasmessa in diretta tv e streaming sia dalla Rai che da Eurosport. La tv di stato sarà in diretta su Rai Sport dalle 14.20 di mercoledì 18 marzo. Stesso orario per Eurosport e le piattaforme collegate Discovery Plus e HBO Max. L'arrivo della corsa è previsto tra le 15.40 e le 16.10.

La starting list della Milano - Torino non è ancora completa, ma si prospetta un'edizione di altissimo livello. In corsa ci saranno ben nove squadre del World Tour, dieci delle migliori Professional, tra cui Tudor, Pinarello Q36.5, Bardiani e Polti, e le continental Ukyo e Biesse Carrera. Tra i nomi annunciati al via spiccano Giulio Pellizzari, Tom Pidcock, Jan Christen, tutti grandi scalatori pronti a fare spettacolo nelle due scalate a Superga.