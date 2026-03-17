Il percorso entusiasmante dell'Italia al World Baseball Classic si è concluso in semifinale, lasciando un sapore agrodolce dopo una prestazione che ha superato ogni aspettativa. A Miami, la nazionale azzurra, considerata la vera sorpresa del torneo per aver eliminato i favoriti Stati Uniti, ha ceduto il passo al Venezuela con il punteggio di 4-2. Questa vittoria ha permesso alla formazione sudamericana di conquistare un posto nella prestigiosa finale.

La sfida in semifinale: il vantaggio azzurro e la rimonta decisiva

La semifinale ha visto l'Italia iniziare con grande determinazione, riuscendo a portarsi in vantaggio già nelle fasi iniziali dell'incontro.

Dopo due inning, gli azzurri conducevano per 2-0, grazie al punto messo a segno da Zach Derenzo e al raddoppio firmato da Jac Caglianone. Sembrava che il sogno potesse continuare, ma il Venezuela ha dimostrato una notevole capacità di reazione. Dopo aver accorciato le distanze, i sudamericani hanno sferrato l'attacco decisivo nel settimo inning, realizzando tre punti che hanno completamente ribaltato il risultato. La rimonta ha consegnato la vittoria al Venezuela, spegnendo le speranze italiane e garantendo loro l'accesso alla finale del torneo.

L'impresa dell'Italia: un cammino sorprendente nel torneo

L'eliminazione in semifinale non offusca la straordinaria impresa compiuta dalla nazionale italiana.

Il team azzurro aveva infatti stupito il mondo del baseball, superando la fase a gironi con un percorso impeccabile: quattro vittorie su quattro incontri disputati. Tra queste, spicca in modo particolare il successo storico ottenuto contro i padroni di casa e detentori del titolo, gli Stati Uniti, battuti con un emozionante 8-6. In quella memorabile partita, l'Italia era arrivata a condurre con un impressionante 8-0, prima di subire una rimonta parziale degli americani. La successiva vittoria per 9-1 contro il Messico aveva poi confermato il primato nel girone, assicurando agli azzurri un posto meritato nei quarti di finale e consolidando la loro reputazione di squadra da non sottovalutare.

Il Venezuela in finale contro gli Stati Uniti: l'epilogo a Miami

Con la vittoria in semifinale, il Venezuela si prepara ora ad affrontare gli Stati Uniti nella tanto attesa finale del World Baseball Classic. L'incontro decisivo si svolgerà, come previsto, nella cornice di Miami. Per l'Italia, nonostante la delusione dell'eliminazione, resta la consapevolezza di aver disputato un torneo eccezionale, che ha saputo emozionare e tenere con il fiato sospeso milioni di appassionati. La squadra lascia la competizione con l'orgoglio di aver dimostrato un livello di gioco elevato e di aver rappresentato con onore il baseball italiano sulla scena internazionale, lasciando un'eredità di grande motivazione per il futuro.