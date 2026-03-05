Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha analizzato il rendimento di Jannik Sinner durante il torneo di Doha, evidenziando come l'atleta italiano abbia tentato di modificare il proprio stile di gioco con risultati non pienamente efficaci.

Il giudizio tecnico di Monaco

Secondo Monaco, a Doha Sinner ha cercato di introdurre variazioni nel suo gioco, in particolare per quanto riguarda le altezze della palla e il ritmo degli scambi. Questa strategia, tuttavia, sembra aver comportato una diminuzione dell'efficacia: “La sua palla, e lo si vedeva, faceva meno male del solito”, ha osservato il commentatore.

Monaco ha definito questo un rischio naturale quando si sperimentano variazioni, ma ha sottolineato l'importanza di non alterare la propria essenza tecnica, che nel caso di Sinner consiste nel colpire la palla con grande potenza.

Pur comprendendo la necessità di adattarsi a condizioni di gioco differenti, il commentatore ha ribadito la fondamentale importanza di mantenere la propria identità tecnica: “Non devi modificare la tua essenza”.

Contesto e prospettive

Monaco ha inoltre notato che Sinner si è sottoposto a un intenso allenamento sotto il sole, presumibilmente in preparazione a condizioni ambientali particolarmente impegnative. “Ora, a quanto ha detto, si è allenato molto sotto il sole. Si vuole, evidentemente, testare in condizioni difficili.

Si giocherà con palle più veloci del solito e potrebbe avere più spinta”, ha spiegato.

Queste dichiarazioni giungono alla vigilia del Masters 1000 di Indian Wells, torneo che apre il cosiddetto Sunshine Double insieme a Miami. L'evento rappresenta un importante banco di prova per valutare se Sinner riuscirà a recuperare la sua caratteristica spinta e la piena efficacia del suo gioco.

Prestazione e dichiarazioni

Durante il torneo di Doha, Sinner ha dimostrato una prestazione solida nei primi turni, caratterizzata da un servizio efficace e una gestione attenta degli scambi. Questo è stato evidente nelle vittorie contro Tomáš Macháč (6‑1, 6‑4) e Alexei Popyrin. In quell'occasione, Sinner ha dichiarato che “la classifica è solo un numero”, ponendo l'accento sull'importanza della performance nel singolo match piuttosto che sui punti accumulati.

Questi elementi suggeriscono che, nonostante le sfide incontrate nella variazione del ritmo, Sinner possiede una base tecnica solida su cui poter costruire il suo ritorno alla forma ottimale.