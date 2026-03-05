Il Mondiale di Formula 1 2026 si apre domenica 8 marzo in Australia, sul circuito di Albert Park a Melbourne. La stagione è caratterizzata da una rivoluzione regolamentare e da un clima di grande incertezza. I test pre-stagionali in Bahrain hanno fornito indicazioni da interpretare con cautela, ma ora, in pista, non sarà più possibile nascondere le reali potenzialità delle vetture.

La rivoluzione tecnica e le incognite

Il nuovo regolamento ha imposto un cambiamento radicale: power unit, aerodinamica e telaio sono stati riprogettati da zero. Secondo le indiscrezioni raccolte in Medio Oriente, la Mercedes potrebbe aver sviluppato la power unit più performante, grazie a un motore M17 che vanterebbe un vantaggio in termini di potenza.

Se abbinato a un telaio competitivo, questo potrebbe rendere le Frecce d’Argento le vetture da battere.

Alle spalle della Mercedes si posizionano Ferrari, McLaren e Red Bull, citate in rigoroso ordine alfabetico. La SF‑26 mostra segnali incoraggianti, ma i suoi reali contorni restano da definire. La McLaren deve lavorare per alleggerire la MCL40, giudicata troppo pesante, mentre la Red Bull deve valutare se le turbolenze organizzative del 2025 abbiano influito negativamente sulla RB22.

Da tenere d'occhio anche i nuovi ingressi: l'Audi, che ha acquisito Sauber, non è certo entrata in F1 per fare da comprimaria e punta a inserirsi tra i top team. Anche l'Aston Martin, con la sua struttura di Silverstone e Adrian Newey, aspira a un ruolo di primo piano, ma i test non hanno ancora confermato la competitività della power unit Honda.

Melbourne: il banco di prova decisivo

Se in Bahrain era ancora possibile giocare a nascondino, in Australia non ci sarà più spazio per tatticismi: “in Australia si devono mostrare le proprie carte, buone o cattive che siano”. Il Gran Premio di Melbourne rappresenta il primo vero banco di prova della stagione. Lunedì si capirà chi potrà restare al tavolo iridato e chi, invece, dovrà già abbandonare qualsiasi velleità dopo la prima mano.

Il contesto del Gran Premio d'Australia

Il Gran Premio d’Australia 2026 è confermato come apertura del campionato, in programma da giovedì 5 a domenica 8 marzo a Melbourne. Il ceo dell’evento, Travis Auld, ha rassicurato che il conflitto in Medio Oriente non impedirà l’arrivo di team, piloti e staff, grazie a una rapida riprogrammazione dei voli e alla priorità data alle figure chiave.