Joscelyn Roberson, due volte medagliata mondiale e riserva olimpica per Parigi 2024, ha annunciato il suo ingresso nel portale dei trasferimenti NCAA, una mossa che ha sorpreso la comunità della ginnastica artistica statunitense. Dopo due stagioni con l’Università dell’Arkansas, la ginnasta ha ufficializzato la decisione di lasciare il programma, ringraziando lo staff tecnico e i tifosi degli Arkansas Razorbacks per il supporto.

La campionessa mondiale del 2023 con la squadra statunitense e riserva olimpica per Parigi 2024, Roberson si posiziona ora come uno dei nomi più ambiti nel panorama dei trasferimenti universitari.

Il suo curriculum vanta punteggi superiori a 9.900 in tutti e quattro gli attrezzi e un record da matricola all’Arkansas con un totale di 39.625 nell’all-around.

Le possibili destinazioni per Roberson

Con l’apertura del portale, diverse università di primo piano stanno valutando di accogliere Roberson. Tra le opzioni spicca la Georgia GymDogs, dove la ginnasta potrebbe ritrovare la sua ex allenatrice di club, Cecile Canqueteau-Landi, e rafforzare la formazione alla trave. Anche gli Oklahoma Sooners sono considerati una destinazione probabile, per la vicinanza geografica con Texarkana, città natale di Roberson, e la sua visita al campus durante il reclutamento iniziale.

Altre squadre in corsa includono le LSU Tigers, con atlete provenienti dal World Champions Centre e note per l’attività aggressiva nel mercato dei trasferimenti, guidate dal coach Jay Clark.

I UCLA Bruins potrebbero offrire a Roberson l’opportunità di ricongiungersi con ex compagne di club e di coprire ruoli chiave alla trave e al corpo libero. Infine, i Michigan Wolverines rappresentano una scelta a sorpresa, grazie a un legame passato con Kayli Boozer e alla possibilità di affinare il volteggio con gli allenatori Scott Sherman e Quest Hayden.

Il valore aggiunto di una campionessa

Indipendentemente dalla destinazione finale, la presenza di Roberson rappresenterà un valore aggiunto per qualsiasi squadra NCAA. La sua esperienza internazionale, culminata con il titolo mondiale 2023 e il ruolo di riserva olimpica, la rende una delle ginnaste più complete e affidabili in ambito universitario. La sua decisione di cambiare ateneo apre ora una fase di grande interesse nel mercato dei trasferimenti, con molte università pronte a contendersi il suo talento per la prossima stagione.