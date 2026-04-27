La ginnasta Joscelyn Roberson ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel transfer portal, lasciando il programma di Arkansas con due anni di eleggibilità ancora a disposizione. La decisione della All-American dei Razorbacks arriva dopo due stagioni di grande impatto, durante le quali si è distinta per le sue performance eccezionali e il suo contributo fondamentale alla squadra.

Il percorso di successo con i Gymbacks

Nelle ultime due stagioni, Roberson ha rappresentato Arkansas, emergendo come una figura di spicco e guadagnandosi il titolo di All-American.

Il suo talento si è manifestato pienamente lo scorso anno, quando si è qualificata come individualista ai campionati nazionali. Quest'anno, la sua presenza è stata cruciale per la squadra, guidandola in una profonda corsa post-stagionale che si è conclusa con un'apparizione nelle semifinali nazionali. La squadra di Arkansas ha concluso la stagione al settimo posto a livello nazionale.

Specialista dell'all-around, Joscelyn Roberson ha mostrato una particolare predilezione per la trave e il corpo libero, raggiungendo punteggi personali di 9.975 su entrambi gli attrezzi. Durante la stagione 2026, la sua performance sulla trave è stata particolarmente affidabile: è scesa sotto il 9.900 solo in quattro occasioni e ha ottenuto un impressionante 9.950 o superiore ben dieci volte, dimostrando una costanza di altissimo livello.

Ambizioni olimpiche e nuove opportunità

Oltre alla sua carriera collegiale, Roberson ha mantenuto un forte impegno nel circuito élite. Già alternate per la squadra olimpica statunitense del 2024, ha continuato ad allenarsi e competere a questo livello anche dopo l'inizio del college. Lo scorso autunno, ha conquistato la sua prima medaglia mondiale individuale, un bronzo al volteggio, un risultato significativo ottenuto nonostante condizioni non ottimali.

L'allenatore assistente di Arkansas, Chris Brooks, ha ricoperto il ruolo di suo coach élite fin dal suo arrivo ai Razorbacks. L'intenzione di Joscelyn Roberson è quella di proseguire il suo percorso élite, rendendo essenziale trovare un programma universitario in grado di conciliare questa dimensione con gli impegni della ginnastica collegiale.

In questo contesto, l'opportunità di ricongiungersi con la sua ex allenatrice di club élite, Cecile Landi, ora head coach a Georgia, rende i Bulldogs una delle destinazioni più accreditate. Il suo arrivo rappresenterebbe un contributo immediato e di grande valore per le GymDogs.

Il valore competitivo di Roberson

Il valore competitivo di Joscelyn Roberson è stato ulteriormente evidenziato in una significativa vittoria contro Georgia, quando Arkansas, allora classificata decima, superò le Lady Bulldogs con un punteggio complessivo di 197.450 a 197.050. In quell'occasione, Roberson conquistò anche il titolo all-around, dimostrando la sua capacità di incidere nei momenti decisivi. Questo risultato rafforza l'interesse di programmi di alto profilo come Georgia, che cercano atlete con un impatto immediato e comprovato.