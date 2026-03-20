Le pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale MotoGP, si sono concluse con il miglior tempo di Johann Zarco. Il pilota francese del team LCR Honda ha brillato sul tracciato di Goiânia, dimostrando grande abilità in condizioni di asfalto leggermente scivoloso a causa di una pioggia intermittente. Con gomme slick, Zarco ha stampato un notevole 1’21"257, ponendosi in testa alla classifica e confermando la sua capacità di adattamento.

Alle spalle di Zarco, in un contesto particolarmente anomalo, si è distinto il nove volte campione del mondo Marc Marquez.

Sempre efficace su piste con scarsa aderenza, Marquez ha ottenuto il secondo riscontro cronometrico con la sua Ducati ufficiale, staccando di soli 125 millesimi dalla vetta. Una performance solida che lo proietta tra i protagonisti.

Il podio virtuale delle pre-qualifiche è stato completato da un sorprendente Toprak Razgatlioglu. Il rookie turco, proveniente dalla Superbike, ha realizzato il suo primo vero exploit dell’anno, conquistando un ottimo terzo posto con la Yamaha Pramac a 0.308 secondi dal leader. La sua prestazione ha catturato l'attenzione, segnalandolo come un talento da tenere d'occhio.

I Piloti Qualificati Direttamente al Q2

Oltre ai primi tre, diversi altri piloti hanno agevolmente ottenuto l’accesso diretto alla sessione di qualifica decisiva, il Q2.

Tra questi, gli iberici Jorge Martin su Aprilia, Pedro Acosta su KTM e Alex Marquez su Ducati hanno mostrato un passo competitivo. La top-10 è stata completata da Fabio Quartararo con la Yamaha, dal rientrante Fermin Aldeguer su Ducati Gresini, da un discreto Francesco Bagnaia che si è piazzato in nona posizione con la Ducati ufficiale, e da Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse. Bagnaia si conferma così l'unico italiano a rientrare tra i primi dieci, garantendosi un posto diretto nel Q2.

Gli Italiani Costretti al Q1

La sessione ha riservato meno fortuna per gli altri piloti italiani, che dovranno affrontare il Q1 per cercare di accedere al turno successivo. Luca Marini ha chiuso all'undicesimo posto, mentre Franco Morbidelli si è classificato diciottesimo.

Seguono Fabio Di Giannantonio in diciannovesima posizione e un deludente Marco Bezzecchi al ventesimo posto. Chiude la lista degli italiani in Q1 Enea Bastianini, ventiduesimo. Tutti loro dovranno lottare per conquistare un posto nel Q2 nella giornata di domani.

Il Contesto del Gran Premio del Brasile 2026

Il Gran Premio del Brasile 2026 rappresenta la seconda tappa del Mondiale MotoGP e si svolge sul circuito Autódromo Internacional Ayrton Senna di Goiânia. Questo evento segna un atteso ritorno della MotoGP in Brasile dopo oltre vent’anni di assenza, con l’ultima edizione disputata nel lontano 2004. Il tracciato di Goiânia è stato oggetto di importanti rinnovamenti per soddisfare i rigorosi standard di sicurezza FIM, ed è ora pronto ad ospitare il mondiale dal 20 al 22 marzo, offrendo uno spettacolo avvincente agli appassionati di motociclismo.