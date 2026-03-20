L'attesa per Matteo Berrettini al secondo turno dell'ATP di Miami si è prolungata a causa della pioggia che ha colpito la città della Florida, costringendo gli organizzatori a rivedere il programma della giornata. Il match dell'azzurro contro Aleksander Bublik, decima testa di serie del torneo, originariamente previsto come terzo incontro sul campo Buch Buchholz, ha subito un inevitabile slittamento.

La mattinata era stata segnata dall'annuncio di una perturbazione che avrebbe causato ritardi significativi. Le condizioni meteorologiche hanno imposto una sospensione degli incontri, posticipando l'inizio effettivo del programma.

L'attesa per Berrettini è stata ulteriormente estesa dalla durata del confronto tra Tommy Paul e Adrian Mannarino. Lo statunitense si è aggiudicato il primo set per 6-2, ma il francese ha risposto con lo stesso punteggio nel secondo parziale, portando la sfida al terzo set e allungando così i tempi sul campo.

Il percorso di Berrettini e i precedenti con Bublik

Matteo Berrettini ha conquistato l'accesso al secondo turno superando con determinazione il francese Alexandre Muller. L'azzurro si è imposto in due set, con i parziali di 6-4, 6-2, mostrando una solida prestazione caratterizzata da ben nove ace e un'efficienza del 73% con la prima di servizio. Il suo prossimo avversario, il kazako Aleksander Bublik, ha invece beneficiato di un bye al primo turno, in virtù del suo status di decima testa di serie del torneo.

I precedenti tra i due tennisti sono in perfetto equilibrio, con un bilancio di una vittoria a testa. Il primo scontro diretto risale al Challenger di Istanbul nel 2017, dove Berrettini prevalse per 2-0. Il secondo incontro, disputato all'ATP di Antalya nel 2021, vide invece la vittoria di Bublik, anch'essa per 2-0. Il match a Miami si preannuncia quindi come una sfida equilibrata e cruciale per entrambi, con Berrettini in cerca di conferme dopo un esordio convincente e Bublik intenzionato a far valere il suo ranking.

Il contesto del torneo e l'impatto del meteo

L'ATP di Miami rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione tennistica, nonché il secondo Masters 1000 dell'anno, che conclude il cosiddetto "sunshine double" prima dell'avvio della stagione sulla terra battuta.

Le condizioni climatiche della Florida, con le frequenti piogge in questo periodo, giocano spesso un ruolo determinante nello svolgimento degli incontri, richiedendo agli atleti e agli organizzatori grande flessibilità.

Gli slittamenti e le interruzioni imposte dal maltempo sono fattori con cui i tennisti devono confrontarsi, poiché possono influire sulla preparazione e sul rendimento in campo. Il confronto tra Berrettini e Bublik, atteso come terzo match a partire dalle 16:00 (ora italiana), si inserisce in una giornata densa di sfide di alto livello. L'esito di questa partita sarà fondamentale per il prosieguo del cammino dell'azzurro in un torneo che vede la partecipazione dei migliori giocatori del circuito mondiale.